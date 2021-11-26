https://ria.ru/20211126/dolgi-1760814473.html

Коллекторы рассказали, сколько россиян рискуют отпуском из-за долгов

Коллекторы рассказали, сколько россиян рискуют отпуском из-за долгов - РИА Новости, 26.11.2021

Коллекторы рассказали, сколько россиян рискуют отпуском из-за долгов

Около 7-8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T06:44

2021-11-26T06:44

2021-11-26T06:44

экономика

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

эльман мехтиев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Около 7-8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.Потенциально невыездными являются граждане, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.При этом он отметил, что в приоритете у кредиторов остается досудебная работа и урегулирование вопроса, хотя в последнее время они все чаще обращаются к инструменту судебного взыскания."Чтобы избежать столь неприятной ситуации на границе, заемщикам, имеющим на текущий момент задолженность любого вида или имеющим ее в прошлом, за 10-14 дней до выезда стоит сделать один шаг: по фамилии, имени и отчеству через сайт ФССП уточнить, фигурирует ли он в базе исполнительных производств. В том случае, если ответ положительный, необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу", - советует президент НАПКА.Иногда время исключения из базы сокращается, но Мехтиев не рекомендует доводить дело до последнего во избежание лишних рисков. Более того, ни в коем случае не стоит рассчитывать "на авось" или на вероятность договориться с пограничниками на месте.

https://ria.ru/20210818/kollektory-1746159732.html

https://realty.ria.ru/20210722/kollektory-1742405235.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), эльман мехтиев