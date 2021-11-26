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Коллекторы рассказали, сколько россиян рискуют отпуском из-за долгов
Коллекторы рассказали, сколько россиян рискуют отпуском из-за долгов - РИА Новости, 26.11.2021
Коллекторы рассказали, сколько россиян рискуют отпуском из-за долгов
Около 7-8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T06:44
2021-11-26T06:44
экономика
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
эльман мехтиев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Около 7-8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.Потенциально невыездными являются граждане, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.При этом он отметил, что в приоритете у кредиторов остается досудебная работа и урегулирование вопроса, хотя в последнее время они все чаще обращаются к инструменту судебного взыскания."Чтобы избежать столь неприятной ситуации на границе, заемщикам, имеющим на текущий момент задолженность любого вида или имеющим ее в прошлом, за 10-14 дней до выезда стоит сделать один шаг: по фамилии, имени и отчеству через сайт ФССП уточнить, фигурирует ли он в базе исполнительных производств. В том случае, если ответ положительный, необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу", - советует президент НАПКА.Иногда время исключения из базы сокращается, но Мехтиев не рекомендует доводить дело до последнего во избежание лишних рисков. Более того, ни в коем случае не стоит рассчитывать "на авось" или на вероятность договориться с пограничниками на месте.
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экономика, общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), эльман мехтиев
06:44 26.11.2021
 
Коллекторы рассказали, сколько россиян рискуют отпуском из-за долгов

Глава НАПКА Мехтиев: долги могут помешать около 7-8 миллионов россиян выехать за границу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Около 7-8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Потенциально невыездными являются граждане, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

"По факту в зоне риска находятся все граждане, имеющие какую-либо задолженность. Но если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка 7-8 миллионами человек. Таким образом, каждый 6-й заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", - рассказал Мехтиев.

При этом он отметил, что в приоритете у кредиторов остается досудебная работа и урегулирование вопроса, хотя в последнее время они все чаще обращаются к инструменту судебного взыскания.
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"Чтобы избежать столь неприятной ситуации на границе, заемщикам, имеющим на текущий момент задолженность любого вида или имеющим ее в прошлом, за 10-14 дней до выезда стоит сделать один шаг: по фамилии, имени и отчеству через сайт ФССП уточнить, фигурирует ли он в базе исполнительных производств. В том случае, если ответ положительный, необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу", - советует президент НАПКА.
Иногда время исключения из базы сокращается, но Мехтиев не рекомендует доводить дело до последнего во избежание лишних рисков. Более того, ни в коем случае не стоит рассчитывать "на авось" или на вероятность договориться с пограничниками на месте.
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