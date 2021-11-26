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Молдавия выплатила долг "Газпрому" за текущие поставки
Молдавия выплатила долг "Газпрому" за текущие поставки - РИА Новости, 26.11.2021
Молдавия выплатила долг "Газпрому" за текущие поставки
Молдавия погасила задолженность перед Россией в 74 миллиона долларов за газ, поставленный ранее этой осенью, сообщили в пресс-службе "Молдовагаза". РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:34
2021-11-26T20:25
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Молдавия погасила задолженность перед Россией в 74 миллиона долларов за газ, поставленный ранее этой осенью, сообщили в пресс-службе "Молдовагаза".Правительство республики в пятницу одобрило перевод 1,33 миллиарда леев (75 миллионов долларов) от предприятия Energocom компании "Молдовагаз" в обмен на погашение долга госпредприятия "Термоэлектрика". Из этих денег "Молдовагаз" выплатил задолженность "Газпрому".Как сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, платеж поступил, проблема снята."Газпром" ранее на этой неделе уведомил Кишинев, что в течение 48 часов прекратит поставки, если платеж не поступит. Этот срок истек 24 ноября. Молдавия попросила отсрочку до 26-го, российская сторона пошла навстречу.Накануне парламент Молдавии по просьбе правительства в срочном порядке одобрил поправки бюджет на 2021 год для выделения денег. Вечером в четверг президент республики Майя Санду подписала соответствующий указ.Продление газового контрактаВ конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" продлили на пять лет соглашение о поставке газа, оно начало действовать 1 ноября.Условия оказались выгодными для Кишинева — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке стоимость сырья достигает тысячи долларов.Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан сказал, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит республике сэкономить 405 миллионов долларов."Газпром" заявил, что с учетом ситуации компания решила подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при своевременной 100-процентной оплате текущих платежей.
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/gaz-1760559418.html
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молдавия, газпром, молдовагаз
16:34 26.11.2021 (обновлено: 20:25 26.11.2021)
 
Молдавия выплатила долг "Газпрому" за текущие поставки

Молдавия выплатила долг "Газпрому" в 74 миллиона долларов

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Молдавия погасила задолженность перед Россией в 74 миллиона долларов за газ, поставленный ранее этой осенью, сообщили в пресс-службе "Молдовагаза".
"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", — уточнили там.
Правительство республики в пятницу одобрило перевод 1,33 миллиарда леев (75 миллионов долларов) от предприятия Energocom компании "Молдовагаз" в обмен на погашение долга госпредприятия "Термоэлектрика". Из этих денег "Молдовагаз" выплатил задолженность "Газпрому".
Как сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, платеж поступил, проблема снята.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 16:42Сказано в эфире
"Детский сад". Эксперт о долгах Молдавии за российский газ
"Газпром" ранее на этой неделе уведомил Кишинев, что в течение 48 часов прекратит поставки, если платеж не поступит. Этот срок истек 24 ноября. Молдавия попросила отсрочку до 26-го, российская сторона пошла навстречу.
Накануне парламент Молдавии по просьбе правительства в срочном порядке одобрил поправки бюджет на 2021 год для выделения денег. Вечером в четверг президент республики Майя Санду подписала соответствующий указ.

Продление газового контракта

В конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" продлили на пять лет соглашение о поставке газа, оно начало действовать 1 ноября.
Условия оказались выгодными для Кишинева — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке стоимость сырья достигает тысячи долларов.
Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан сказал, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит республике сэкономить 405 миллионов долларов.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации компания решила подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при своевременной 100-процентной оплате текущих платежей.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:27
Санду призвала провести аудит работы руководства "Молдовагаза"
 
МолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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