Украина осознала свою беспомощность и просится под крыло России

02:47 26.11.2021 (обновлено: 10:52 26.11.2021)
"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
Аналитик Кочетков: без денег от Запада Украине придется обратиться к России за помощью
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина в ближайшем будущем может пойти на сближение с Россией в случае отказа Запада от финансирования Киева, написал в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.
Высказываясь о предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, автор публикации допустил, что российский лидер потребует от Вашингтона заставить киевскую власть выполнять Минские соглашения. По его мнению, Москве при этом может не потребоваться искать "предложение, от которого "США не смогут отказаться".
"Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия", — считает Кочетков.
Эксперт заключил, что сейчас Киев не готов пойти на выполнение договоренностей "Минска", поскольку это будет означать "отказ от Украины как таковой" и потерю "относительной независимости".
МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов Путина и Байдена, заявил ранее замглавы министерства Сергей Рябков. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, на возможной встрече президентов будут обсуждать и Украину.
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