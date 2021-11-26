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Украина осознала свою беспомощность и просится под крыло России
"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России - РИА Новости, 26.11.2021
Украина осознала свою беспомощность и просится под крыло России
Украина в ближайшем будущем может пойти на сближение с Россией в случае отказа Запада от финансирования Киева, написал в статье для издания "Главред" аналитик... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T02:47
2021-11-26T10:52
в мире
украина
киев
сша
европа
москва
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина в ближайшем будущем может пойти на сближение с Россией в случае отказа Запада от финансирования Киева, написал в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.Высказываясь о предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, автор публикации допустил, что российский лидер потребует от Вашингтона заставить киевскую власть выполнять Минские соглашения. По его мнению, Москве при этом может не потребоваться искать "предложение, от которого "США не смогут отказаться".Эксперт заключил, что сейчас Киев не готов пойти на выполнение договоренностей "Минска", поскольку это будет означать "отказ от Украины как таковой" и потерю "относительной независимости".МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов Путина и Байдена, заявил ранее замглавы министерства Сергей Рябков. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, на возможной встрече президентов будут обсуждать и Украину.
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в мире, украина, киев, сша, европа, москва, владимир путин, джо байден, сергей рябков, александр кочетков, россия
02:47 26.11.2021 (обновлено: 10:52 26.11.2021)
 
"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России

Аналитик Кочетков: без денег от Запада Украине придется обратиться к России за помощью

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина в ближайшем будущем может пойти на сближение с Россией в случае отказа Запада от финансирования Киева, написал в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.
Высказываясь о предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, автор публикации допустил, что российский лидер потребует от Вашингтона заставить киевскую власть выполнять Минские соглашения. По его мнению, Москве при этом может не потребоваться искать "предложение, от которого "США не смогут отказаться".
"Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия", — считает Кочетков.
Эксперт заключил, что сейчас Киев не готов пойти на выполнение договоренностей "Минска", поскольку это будет означать "отказ от Украины как таковой" и потерю "относительной независимости".
МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов Путина и Байдена, заявил ранее замглавы министерства Сергей Рябков. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, на возможной встрече президентов будут обсуждать и Украину.
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