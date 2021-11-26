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В Москве осудили блогера по делу о вымогательстве у руководства завода
В Москве осудили блогера по делу о вымогательстве у руководства завода - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве осудили блогера по делу о вымогательстве у руководства завода
Пресненский суд Москвы вынес приговор уральскому блогеру и владельцу Telegram-каналов Александру Устинову по делу о вымогательстве у руководства завода... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:47
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы вынес приговор уральскому блогеру и владельцу Telegram-каналов Александру Устинову по делу о вымогательстве у руководства завода "Вентпром", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты и каналы.Блогера признали виновным по четырем уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере, вымогательство, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, а также клевета.Помимо этого, в колонию строго режима отправятся помощники Устинова Илья Бесценный и Антон Старк на двенадцать и десять лет соответственно.Осужденный вел Telegram-каналы "Устинов троллит" и "ДИП губернатора".В конце ноября 2018 года уральские СМИ сообщили о задержании Устинова с поличным в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег.Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением, что блогера подозревают в вымогательстве у руководства этого предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на отказ от публикации порочащей информации.Указывалось, что существовала международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, занимавшаяся мошенническими схемами и вымогательством путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях.
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происшествия, москва, россия
20:47 26.11.2021 (обновлено: 22:50 26.11.2021)
 
В Москве осудили блогера по делу о вымогательстве у руководства завода

Суд приговорил блогера Устинова к 14 годам колонии за вымогательство у руководства завода

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы вынес приговор уральскому блогеру и владельцу Telegram-каналов Александру Устинову по делу о вымогательстве у руководства завода "Вентпром", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По совокупности преступлений, Устинову А. Ю. окончательно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колони строгого режима", — сказала собеседница агентства.
Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты и каналы.
Блогера признали виновным по четырем уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере, вымогательство, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, а также клевета.
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Помимо этого, в колонию строго режима отправятся помощники Устинова Илья Бесценный и Антон Старк на двенадцать и десять лет соответственно.
Осужденный вел Telegram-каналы "Устинов троллит" и "ДИП губернатора".
В конце ноября 2018 года уральские СМИ сообщили о задержании Устинова с поличным в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег.
Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением, что блогера подозревают в вымогательстве у руководства этого предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на отказ от публикации порочащей информации.
Указывалось, что существовала международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, занимавшаяся мошенническими схемами и вымогательством путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях.
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