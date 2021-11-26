https://ria.ru/20211126/blinken-1760962173.html
Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России
Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России - РИА Новости, 26.11.2021
Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России в контексте Украины, заявили в американском ведомстве. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:23
2021-11-26T19:23
2021-11-26T19:23
в мире
украина
сша
европа
владимир путин
нато
обсе
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России в контексте Украины, заявили в американском ведомстве."Мы будем говорить о наших оценках того, что происходит на границе Украины. Какие опции у нас есть", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.В госдепе подчеркнули, что обеспокоенность вызывает "необычная активность России". По словам представителя ведомства, у США и альянса есть много инструментов для сдерживания России.На следующей неделе Блинкен отправится в Европу для участия в мероприятиях ОБСЕ и НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
https://ria.ru/20211126/nato-1760949180.html
https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_39947b89d729fff5fb0878188ad92c78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, европа, владимир путин, нато, обсе, энтони блинкен, россия
Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России
Госсекретарь США Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России