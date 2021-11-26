https://ria.ru/20211126/blinken-1760962173.html

Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России

Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России - РИА Новости, 26.11.2021

Блинкен на мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России

Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России в контексте Украины, заявили в американском ведомстве. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:23

2021-11-26T19:23

2021-11-26T19:23

в мире

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нато

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящих мероприятиях НАТО в Европе обсудит пути сдерживания России в контексте Украины, заявили в американском ведомстве."Мы будем говорить о наших оценках того, что происходит на границе Украины. Какие опции у нас есть", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.В госдепе подчеркнули, что обеспокоенность вызывает "необычная активность России". По словам представителя ведомства, у США и альянса есть много инструментов для сдерживания России.На следующей неделе Блинкен отправится в Европу для участия в мероприятиях ОБСЕ и НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

https://ria.ru/20211126/nato-1760949180.html

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html

украина

сша

европа

россия

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в мире, украина, сша, европа, владимир путин, нато, обсе, энтони блинкен, россия