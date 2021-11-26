Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/bitkoin-1760876214.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 55 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 55 тысяч долларов - РИА Новости, 26.11.2021
Стоимость биткоина опустилась ниже 55 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу падает уже на 6% и опустилась ниже 55 тысяч долларов впервые с 13 октября, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:59
2021-11-26T13:59
экономика
в мире
биткоин
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_dbd39d3b5db3325ee07bd3a62ebb2302.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу падает уже на 6% и опустилась ниже 55 тысяч долларов впервые с 13 октября, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.23 мск дешевел на 5,69%, до 57,73 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 6,17%, до 54,812 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Стоимость самой популярной криптовалюты обновила исторический максимум 10 ноября, новый рекорд составил 69 тысяч долларов. Биткоин при этом не смог удержаться на достигнутой отметке и на текущей неделе преимущественно дешевел. На данный момент эта криптовалюта потеряла 26% от своей максимальной стоимости.Биткоин дешевеет на фоне общей негативной динамики на мировых рынках, которая связана с новостями о появлении нового, потенциально самого опасного штамма коронавируса в Южной Африке.Ряд стран уже предпринял меры по предотвращению распространения штамма на своей территории: Великобритания до 28 ноября приостановила полеты в страны, где штамм был выявлен, Италия также закрывать въезд для побывавших в этих странах Южной Африки. Германия в ночь на 27 ноября также объявит о мерах по предотвращению распространения штамма в стране.
https://ria.ru/20211126/kriptovalyuta-1760812330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_7a8dc50d77fc09f85a8dad3a2a894935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, биткоин, криптовалюта
13:59 26.11.2021
 
Стоимость биткоина опустилась ниже 55 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу опустилась ниже 55 тысяч долларов впервые с 13 октября

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу падает уже на 6% и опустилась ниже 55 тысяч долларов впервые с 13 октября, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.23 мск дешевел на 5,69%, до 57,73 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 6,17%, до 54,812 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость самой популярной криптовалюты обновила исторический максимум 10 ноября, новый рекорд составил 69 тысяч долларов. Биткоин при этом не смог удержаться на достигнутой отметке и на текущей неделе преимущественно дешевел. На данный момент эта криптовалюта потеряла 26% от своей максимальной стоимости.
Биткоин дешевеет на фоне общей негативной динамики на мировых рынках, которая связана с новостями о появлении нового, потенциально самого опасного штамма коронавируса в Южной Африке.
Ряд стран уже предпринял меры по предотвращению распространения штамма на своей территории: Великобритания до 28 ноября приостановила полеты в страны, где штамм был выявлен, Италия также закрывать въезд для побывавших в этих странах Южной Африки. Германия в ночь на 27 ноября также объявит о мерах по предотвращению распространения штамма в стране.
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
03:08
Названы самые популярные криптовалюты в России
 
ЭкономикаВ миреБиткоинКриптовалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
22:50В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие
22:48Байден рассказал, когда закончится пандемия
Лента новостейМолния
В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданнойВ Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшиеБайден рассказал, когда закончится пандемия