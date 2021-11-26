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Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС

Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС - РИА Новости, 26.11.2021

Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС, сообщает сайт президента Белоруссии. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:33

2021-11-26T14:33

2021-11-26T14:33

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС, сообщает сайт президента Белоруссии."Беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении на сайте главы государста.По словам Лукашенко, этот вопрос сейчас волнует белорусскую сторону: "Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. В частности, в ноябре Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак, которыми вернула на родину своих граждан из числа мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию. Также мигранты возвращаются домой в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Ранее погранслужба Украины сообщила, что на границе Украины с Белоруссией началась специальная пограничная операция, направленная на предотвращение миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысячи правоохранителей.

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-26T14:33 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии