Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/bezhentsy-1760885584.html
Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС
Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС - РИА Новости, 26.11.2021
Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС, сообщает сайт президента Белоруссии. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:33
2021-11-26T14:33
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760855004_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c09638886ae0f5944abdb92ae4713cbd.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС, сообщает сайт президента Белоруссии."Беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении на сайте главы государста.По словам Лукашенко, этот вопрос сейчас волнует белорусскую сторону: "Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. В частности, в ноябре Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак, которыми вернула на родину своих граждан из числа мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию. Также мигранты возвращаются домой в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Ранее погранслужба Украины сообщила, что на границе Украины с Белоруссией началась специальная пограничная операция, направленная на предотвращение миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысячи правоохранителей.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759607024.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-26T14:33
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760855004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbe44b75e73eabfcda429dc6382f1fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:33 26.11.2021
 
Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС

Президент Белоруссии Лукашенко: афганские беженцы попытаются попасть в ЕС через Украину

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС, сообщает сайт президента Белоруссии.
"Беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении на сайте главы государста.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 12:18
Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем
По словам Лукашенко, этот вопрос сейчас волнует белорусскую сторону: "Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам".
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. В частности, в ноябре Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак, которыми вернула на родину своих граждан из числа мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию. Также мигранты возвращаются домой в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Ранее погранслужба Украины сообщила, что на границе Украины с Белоруссией началась специальная пограничная операция, направленная на предотвращение миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысячи правоохранителей.
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
22:50В Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшие
22:48Байден рассказал, когда закончится пандемия
Лента новостейМолния
В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданнойВ Косово неизвестные обстреляли школьный автобус, есть погибшиеБайден рассказал, когда закончится пандемия