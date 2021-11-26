Лукашенко: афганские беженцы попытаются через Украину попасть в ЕС
Президент Белоруссии Лукашенко: афганские беженцы попытаются попасть в ЕС через Украину
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС, сообщает сайт президента Белоруссии.
"Беженцы из Афганистана будут пробовать через Украину попасть в ЕС. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении на сайте главы государста.
По словам Лукашенко, этот вопрос сейчас волнует белорусскую сторону: "Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам".
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. В частности, в ноябре Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак, которыми вернула на родину своих граждан из числа мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию. Также мигранты возвращаются домой в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Ранее погранслужба Украины сообщила, что на границе Украины с Белоруссией началась специальная пограничная операция, направленная на предотвращение миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысячи правоохранителей.