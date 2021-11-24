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Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов
Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов - РИА Новости, 24.11.2021
Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов
Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:21
2021-11-24T10:53
в мире
украина
белоруссия
мвд украины
вооруженные силы украины
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны. "На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами", — отметили там.Как подчеркнул первый замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Руководить операцией для оперативного обмена информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления. Кордон будут контролировать увеличенные пограничные наряды, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва групп нелегалов. Во время операции для патрулирования и мониторинга будут применять авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.
https://ria.ru/20211120/migranty-1759976316.html
украина
белоруссия
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, украина, белоруссия, мвд украины, вооруженные силы украины, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:21 24.11.2021 (обновлено: 10:53 24.11.2021)
 
Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Украина начала спецоперацию "Полесье" на границе с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами

© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.
"На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами", — отметили там.
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 17:37
В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии
Как подчеркнул первый замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется.
Руководить операцией для оперативного обмена информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления. Кордон будут контролировать увеличенные пограничные наряды, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва групп нелегалов. Во время операции для патрулирования и мониторинга будут применять авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.
 
В миреУкраинаБелоруссияМВД УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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