https://ria.ru/20211126/belokurikha-1760867443.html

Белокуриха выиграла народное голосование "Сокровища России"

Белокуриха выиграла народное голосование "Сокровища России" - РИА Новости, 26.11.2021

Белокуриха выиграла народное голосование "Сокровища России"

Город-курорт Белокуриха Алтайского края стал победителем народного голосования в проекте "Сокровища России" журнала National Geographic Traveler, его признали... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:16

2021-11-26T13:16

2021-11-26T13:16

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БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Город-курорт Белокуриха Алтайского края стал победителем народного голосования в проекте "Сокровища России" журнала National Geographic Traveler, его признали лучшим в номинации "Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт", сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."Журнал National Geographic Traveler подвел итоги онлайн-голосования за лучшие туристические объекты и события во Всероссийском ежегодном проекте "Сокровища России". Пятерку призеров в номинации "Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт" открыла Белокуриха", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект "Сокровища России-2021" журнала National Geographic Traveler выдвинул на всенародное голосование популярные туристические объекты, события и маршруты из разных регионов страны. Алтайский край был представлен в восьми из десяти номинаций."Как отметили в Алтайтурцентре, в финале голосования Белокуриха набрала 24%, опередив Зеленоградск - курорт на Балтийском море (22%). Замкнул тройку призеров полуостров Копылово в Самарской области (12%)", - уточняет сайт.Как сообщают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Белокуриха - город-курорт федерального значения, расположен в Алтайском крае. Принимает гостей круглый год. Известен своими санаториями, которые, в частности, практикуют лечение радоновыми ваннами.

https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html

https://ria.ru/20211120/eksport-1759928111.html

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общество, алтайский край, самарская область, копылово, новости - туризм, туристы, туризм, зеленоградск