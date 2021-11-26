https://ria.ru/20211126/bednost-1760937381.html
Профсоюзы не поддержали проект Минтруда о границе бедности
Профсоюзы не поддержали проект Минтруда о границе бедности - РИА Новости, 26.11.2021
Профсоюзы не поддержали проект Минтруда о границе бедности
Профсоюзы не поддержали проект Минтруда о границе бедности, вопросы есть к назначению нового показателя, рассказала РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:43
2021-11-26T17:43
2021-11-26T17:43
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федерация независимых профсоюзов россии
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Профсоюзы не поддержали проект Минтруда о границе бедности, вопросы есть к назначению нового показателя, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.Минтруд по поручению президента страны подготовил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. В частности, предлагается учитывать инфляцию при оценке уровня бедности, а также ввести показатель "граница бедности", который не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. По задумке министерства, нуждаемость в мерах соцподдержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума. Граница бедности же будет использоваться для расчета числа граждан, относящихся к категории бедных."Не поддержали. Во-первых, она (методика - ред.) на нас как снег на голову свалилась. То есть на этапе разработки социальные партнеры не привлекались Минтрудом к обсуждению. Во-вторых, мы не поняли, для чего нужен этот новый показатель", - отметила Кузьмина.По ее словам, вопросы возникают и с тем, кем считать группу людей, чьи доходы будут выше границы бедности, но ниже прожиточного минимума.
https://ria.ru/20211014/bednost-1754544212.html
https://ria.ru/20210927/bednost-1751998890.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федерация независимых профсоюзов россии, россия
Профсоюзы не поддержали проект Минтруда о границе бедности
Федерация независимых профсоюзов России не поддержала проект Минтруда о границе бедности
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Профсоюзы не поддержали проект Минтруда
о границе бедности, вопросы есть к назначению нового показателя, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР
) Нина Кузьмина.
Минтруд по поручению президента страны подготовил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. В частности, предлагается учитывать инфляцию при оценке уровня бедности, а также ввести показатель "граница бедности", который не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. По задумке министерства, нуждаемость в мерах соцподдержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума. Граница бедности же будет использоваться для расчета числа граждан, относящихся к категории бедных.
"Не поддержали. Во-первых, она (методика - ред.) на нас как снег на голову свалилась. То есть на этапе разработки социальные партнеры не привлекались Минтрудом к обсуждению. Во-вторых, мы не поняли, для чего нужен этот новый показатель", - отметила Кузьмина.
По ее словам, вопросы возникают и с тем, кем считать группу людей, чьи доходы будут выше границы бедности, но ниже прожиточного минимума.