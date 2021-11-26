https://ria.ru/20211126/bayden-1760992240.html
Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 26.11.2021
Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T23:24
2021-11-26T23:24
2021-11-26T23:32
в мире
джо байден
сша
владимир путин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Со всей вероятностью", - ответил Байден на вопрос о планируемых контактах с обоими лидерами. Трансляцию вел телеканал CNN.Российские представители ранее говорили, что разговор Байдена и Путина, встречавшихся лично в июне, возможен до конца текущего года.
https://ria.ru/20211118/putin-1759716027.html
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в мире, джо байден, сша, владимир путин, владимир зеленский
23:24 26.11.2021 (обновлено: 23:32 26.11.2021)
Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
Президент США Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским