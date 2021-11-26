https://ria.ru/20211126/bayden-1760992240.html

Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским

Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 26.11.2021

Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T23:24

2021-11-26T23:24

2021-11-26T23:32

в мире

джо байден

сша

владимир путин

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Со всей вероятностью", - ответил Байден на вопрос о планируемых контактах с обоими лидерами. Трансляцию вел телеканал CNN.Российские представители ранее говорили, что разговор Байдена и Путина, встречавшихся лично в июне, возможен до конца текущего года.

https://ria.ru/20211118/putin-1759716027.html

сша

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2021

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в мире, джо байден, сша, владимир путин, владимир зеленский