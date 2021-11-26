https://ria.ru/20211126/bayden-1760989120.html

Байден рассказал, когда закончится пандемия

Байден рассказал, когда закончится пандемия - РИА Новости, 26.11.2021

Байден рассказал, когда закончится пандемия

Президент США Джо Байден заявил, что обнаружение нового штамма коронавируса подтверждает необходимость снятия ограничений на интеллектуальную собственность с... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T22:48

2021-11-26T22:48

2021-11-26T22:48

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обнаружение нового штамма коронавируса подтверждает необходимость снятия ограничений на интеллектуальную собственность с вакцин: пандемия не закончится, пока прививки не сделают по всему миру."Новости о новом варианте (коронавируса) должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной", - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.Байден заявил, что актуальней становится призыв снять права интеллектуальной собственности с вакцин."Я призываю страны, собирающиеся на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации, ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всем мире. Я поддержал эту позицию в апреле; сегодняшняя новость подтверждает важность быстрого продвижения вперед", - заявил президент США.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

сша

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19