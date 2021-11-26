https://ria.ru/20211126/bashkiriya-1760858566.html

В Башкирии ввели режим ЧС из-за заболевания крупного рогатого скота

В Башкирии ввели режим ЧС из-за заболевания крупного рогатого скота - РИА Новости, 26.11.2021

В Башкирии ввели режим ЧС из-за заболевания крупного рогатого скота

Режим ЧС ввели в Баймакском районе Башкирии из-за заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:36

2021-11-26T12:36

2021-11-26T12:36

происшествия

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152420/57/1524205797_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7af56699517b91bbbeb2d3318491fdcf.jpg

УФА, 26 ноя – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Баймакском районе Башкирии из-за заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом, сообщило ГУМЧС по региону."В связи с выявлением очага заболевания крупного рогатого скота на территории села 1-Туркменево Баймакского района вирусом "Заразный узелковый дерматит" решением внеочередного заседания комиссии по ЧС на территории района ввели режим "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил Баймакской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ведомстве.Управление ветеринарии Башкирии в свою очередь сообщает, что на сходе граждан в селе 1- Туркменово, специалисты довели до жителей и разъяснили опасность заболевания скота заразным узелковым дерматитом."На основных дорогах выставлены ветеринарно-полицейские посты, определены эпизоотические очаги, неблагополучный пункт и в радиусе 15 километров определены границы угрожаемой зоны, то есть 11 населенных пунктов вокруг неблагополучного места", - сообщили в управлении.Возбудитель заразной инфекции переносится кровососущими насекомыми. Распространяется заболевание воздушно-капельным путем, через продукты жизнедеятельности, пораженные кожные покровы, шерсть, молоко. Коровники необходимо дезинфицировать. Молоко от больных телок уничтожается. По утверждению ветеринаров, заболевание излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/skot-1750999224.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика башкортостан