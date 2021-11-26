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В Башкирии ввели режим ЧС из-за заболевания крупного рогатого скота
В Башкирии ввели режим ЧС из-за заболевания крупного рогатого скота - РИА Новости, 26.11.2021
В Башкирии ввели режим ЧС из-за заболевания крупного рогатого скота
Режим ЧС ввели в Баймакском районе Башкирии из-за заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:36
2021-11-26T12:36
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 26 ноя – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Баймакском районе Башкирии из-за заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом, сообщило ГУМЧС по региону."В связи с выявлением очага заболевания крупного рогатого скота на территории села 1-Туркменево Баймакского района вирусом "Заразный узелковый дерматит" решением внеочередного заседания комиссии по ЧС на территории района ввели режим "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил Баймакской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ведомстве.Управление ветеринарии Башкирии в свою очередь сообщает, что на сходе граждан в селе 1- Туркменово, специалисты довели до жителей и разъяснили опасность заболевания скота заразным узелковым дерматитом."На основных дорогах выставлены ветеринарно-полицейские посты, определены эпизоотические очаги, неблагополучный пункт и в радиусе 15 километров определены границы угрожаемой зоны, то есть 11 населенных пунктов вокруг неблагополучного места", - сообщили в управлении.Возбудитель заразной инфекции переносится кровососущими насекомыми. Распространяется заболевание воздушно-капельным путем, через продукты жизнедеятельности, пораженные кожные покровы, шерсть, молоко. Коровники необходимо дезинфицировать. Молоко от больных телок уничтожается. По утверждению ветеринаров, заболевание излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет.
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происшествия, республика башкортостан
12:36 26.11.2021
 
В Башкирии ввели режим ЧС из-за заболевания крупного рогатого скота

Режим ЧС ввели в Баймакском районе Башкирии из-за заболевания крупного рогатого скота

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтадо коров
Стадо коров - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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УФА, 26 ноя – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Баймакском районе Башкирии из-за заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом, сообщило ГУМЧС по региону.
"В связи с выявлением очага заболевания крупного рогатого скота на территории села 1-Туркменево Баймакского района вирусом "Заразный узелковый дерматит" решением внеочередного заседания комиссии по ЧС на территории района ввели режим "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил Баймакской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ведомстве.
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Управление ветеринарии Башкирии в свою очередь сообщает, что на сходе граждан в селе 1- Туркменово, специалисты довели до жителей и разъяснили опасность заболевания скота заразным узелковым дерматитом.
"На основных дорогах выставлены ветеринарно-полицейские посты, определены эпизоотические очаги, неблагополучный пункт и в радиусе 15 километров определены границы угрожаемой зоны, то есть 11 населенных пунктов вокруг неблагополучного места", - сообщили в управлении.
Возбудитель заразной инфекции переносится кровососущими насекомыми. Распространяется заболевание воздушно-капельным путем, через продукты жизнедеятельности, пораженные кожные покровы, шерсть, молоко. Коровники необходимо дезинфицировать. Молоко от больных телок уничтожается. По утверждению ветеринаров, заболевание излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет.
 
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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