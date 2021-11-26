https://ria.ru/20211126/aviaperevozki-1760846070.html

Гендиректор "Аэрофлота" оценил перспективы отечественного авиарынка

Гендиректор "Аэрофлота" оценил перспективы отечественного авиарынка - РИА Новости, 26.11.2021

Гендиректор "Аэрофлота" оценил перспективы отечественного авиарынка

Российский авиарынок в 2022 году будет чувствовать себя хорошо, международный восстановится до уровня доковидного 2019 года не ранее 2024 года, сообщил в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:40

2021-11-26T11:40

2021-11-26T12:09

экономика

аэрофлот

михаил полубояринов

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский авиарынок в 2022 году будет чувствовать себя хорошо, международный восстановится до уровня доковидного 2019 года не ранее 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов."Что касается внутреннего рынка России, известный факт – наш рынок восстановился и процентов на 30 превысил 2019 год", - отметил он.Он добавил, что существенный фактор глобального восстановления для "Аэрофлота" – это взаимное признание странами вакцин и паспортов путешественника."Такой шаг даст колоссальный сдвиг в развитии нашей международного сети", - отметил Полубояринов.Читайте полный текст интервью Михаила Полубояринова >>

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760838289.html

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экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, россия