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Гендиректор "Аэрофлота" оценил перспективы отечественного авиарынка
Гендиректор "Аэрофлота" оценил перспективы отечественного авиарынка - РИА Новости, 26.11.2021
Гендиректор "Аэрофлота" оценил перспективы отечественного авиарынка
Российский авиарынок в 2022 году будет чувствовать себя хорошо, международный восстановится до уровня доковидного 2019 года не ранее 2024 года, сообщил в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T11:40
2021-11-26T11:40
2021-11-26T12:09
экономика
аэрофлот
михаил полубояринов
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский авиарынок в 2022 году будет чувствовать себя хорошо, международный восстановится до уровня доковидного 2019 года не ранее 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов."Что касается внутреннего рынка России, известный факт – наш рынок восстановился и процентов на 30 превысил 2019 год", - отметил он.Он добавил, что существенный фактор глобального восстановления для "Аэрофлота" – это взаимное признание странами вакцин и паспортов путешественника."Такой шаг даст колоссальный сдвиг в развитии нашей международного сети", - отметил Полубояринов.Читайте полный текст интервью Михаила Полубояринова >>
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экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, россия
11:40 26.11.2021 (обновлено: 12:09 26.11.2021)
Гендиректор "Аэрофлота" оценил перспективы отечественного авиарынка
Глава "Аэрофлота" Полубояринов: российский рынок в 2022 году будет чувствовать себя хорошо