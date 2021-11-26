https://ria.ru/20211126/aeroflot-1760839940.html

Михаил Полубояринов: "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов

Михаил Полубояринов: "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов - РИА Новости, 26.11.2021

Михаил Полубояринов: "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов и уже дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы для этого,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:00

2021-11-26T12:00

2021-11-26T12:05

интервью - авторы

интервью

аэрофлот

михаил полубояринов

россия

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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готовится к внедрению QR-кодов и уже дорабатывает программное обеспечение и технологические процессы для этого, сообщил глава компании Михаил Полубояринов. В интервью РИА Новости он рассказал, когда авиаотрасль выйдет из кризиса, сколько пассажиров планируют перевезти авиакомпании группы в 2021 году, и какое испытание скоро ждёт перевозчиков.– Хотел бы начать с общего вопроса по отрасли и пандемии. Каковы перспективы выхода из кризиса авиационной отрасли, в кризисе ли она сейчас находится в целом в мире, и как "Аэрофлот" себя видит в новом меняющемся в связи с пандемией мире?– В кризисе ли мировая авиаиндустрия? Мне кажется, никаких сомнений в этом нет. В кризисе, в том числе, с точки зрения финансовых показателей: уже второй год авиаотрасль показывает колоссальные убытки. Слишком много факторов, напрямую и опосредованно связанных с ковидными ограничениями. И все они так или иначе влияют на снижение пассажиропотока. И не только это связано с пандемией в части риска заболеваний или карантинных ограничений. Например, за время пандемии перестала в прежнем объеме работать привычная инфраструктура – рестораны, многие гостиницы, и это факт. Новые возможности дистанционной работы и общения, развитие телекоммуникаций сдерживают восстановление делового туризма.Что касается общего восстановления, его темпы видны и в цифрах пассажиропотока, и в финансовых результатах. Во многом помощь в восстановлении оказывается государствами, без которых многие авиакомпании просто не выжили бы. Второе – это зависимость от объемов внутреннего рынка. Такие страны как Китай, Америка, Россия – с большим внутренним рынком – восстанавливаются быстрее. Страны с маленькими рынками, в частности, Европа, вынуждены больше ориентироваться на помощь государства. Что касается внутреннего рынка России, известный факт – наш рынок восстановился и процентов на 30 превысил 2019 год. Единственно, что доходные ставки, конечно, гораздо ниже, чем в 2019 году. С точки зрения пассажиропотока рынок восстановился, с точки зрения доходности для авиакомпаний – нет. Если говорить про "Аэрофлот", примерно половина нашего бизнеса – это международные авиалинии. У нас и конфигурация парка, и сетевое расписание всегда были ориентированы во многом на международные перевозки. Так вот, международный сегмент в 2021 году восстановился примерно на 30%, и еще 70% восстановления не хватает. Это Европа, транзитные и туристические направления.– Для "Аэрофлота"?– На международном рынке оперирует в основном "Аэрофлот". Понятно, что выйти на положительный финансовый результат с таким парком и такими трудовыми ресурсами, нацеленными на полеты, но не летающими в связи с ограничениями, крайне сложно. Компенсировать российским рынком это невозможно в полной мере. Но мы стараемся. Осенью я докладывал президенту, что за летний период, второй и третий кварталы, мы вышли на точку операционной безубыточности, даже несмотря на то, что международный пассажиропоток не восстановился. Но впереди низкий сезон, и понятно, что он для всех станет испытанием. Мы видим уже активное сокращение полетов, плюс ограничительные меры, которые возникают в разных странах, это большого оптимизма нам не придает. Существенный фактор глобального восстановления, для нас, "Аэрофлота" – это взаимное признание вакцин и паспортов путешественника. Такой шаг даст колоссальный сдвиг в развитии нашей международного сети. Кризис есть, он продолжается, но все постепенно из него выходят. Как долго он будет продолжаться? Наше мнение, российский рынок в 2022 году будет чувствовать себя хорошо, международный – не ранее 2024 года придет к показателям 2019 года.– Какой пассажиропоток ожидаете к концу года?– Ожидаем, что "Группа Аэрофлот" в 2021 году перевезет порядка 46 миллионов – это "Россия", "Победа" и "Аэрофлот".– Какие-то новые направления до конца года или в начале следующего года планируете открывать?– Да. Проблема пандемии и отсутствие транзитных потоков остро ставят вопрос управления широкофюзеляжным флотом. Мы его максимально задействовали на внутреннем рынке, но это было редко. При сниженном потоке в зимний период, период низкого спроса, мы ищем туристические направления для дальнемагистрального флота. Как вы знаете, мы открыли Канкун (Мексика). Стали летать в Варадеро (Куба). Ищем и другие направления. Задача сейчас, в низкий сезон, – начать "раскатывать" эти новые направления как можно активнее, чтобы потом на них тоже опираться.– Вы говорили про очевидные и объективные трудности, финансовые в том числе. Недавно была громкая тема о зарплатах экипажей. Как сейчас обстоят дела с этим? Нет ли планов менять ставки в ту или другую сторону?– Безусловно, финансовый кризис в авиаотрасли ударил, в том числе, и по зарплатам экипажей. Я уже говорил, что сокращение коснулось зарплат достаточно сильно. В отсутствие налета – зарплата во многом привязана к нему – снижение общего дохода было очень сильное. Благодаря тому, что мы отработали в 2021 году неплохо, я имею в виду больше летний период, нам удалось вернуться к достойной, даже выше рыночного уровня заработной платы бортпроводников. Во многом проблема связана с тем, что многие другие авиакомпании в период разгара пандемии просто увольняли сотрудников, а когда летний сезон стал развиваться, стали просто перекупать наших действующих сотрудников. Естественно, зарплата в таких условиях стала нерыночной, произошел серьезный отток людей. Поэтому мы ввели с 1 сентября новую систему оплаты для бортпроводников. Сейчас ситуация стабилизировалась, набираем вновь, даже те, кто ушел, возвращаются обратно.Такая же примерно ситуация с пилотами. Конкуренция здесь более жесткая. Договорились с летным составом, что в отсутствие налета мы сохраняем гарантированные суммы, а дальше стараемся через увеличение налета вернуться к прежнему доходу. С 1 ноября мы ввели в действие новый увеличенный расчет за час налета. Помимо того, что налет должен увеличиваться, еще и стоимость летного часа увеличивается. На мой взгляд, до лета общий доход должен подняться до 30% и летом вернуться к доковидным значениям.– Сейчас все в ожидании того, как будет реализован новый закон о QR-кодах на транспорте. Вы как готовитесь?– Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров.

https://ria.ru/20211125/aeroflot-1760713902.html

https://ria.ru/20210831/aeroflot-1748045192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью - авторы, интервью, аэрофлот, михаил полубояринов, россия