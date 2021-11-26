https://ria.ru/20211126/artyukhov-1760923830.html
Губернатор Ямала ревакцинировался от коронавируса
Губернатор Ямала ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021
Губернатор Ямала ревакцинировался от коронавируса
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ревакцинировался от коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:56
2021-11-26T16:56
2021-11-26T16:56
ямало-ненецкий автономный округ
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губкинский
пуровский район
тарко-сале
здоровье - общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
коронавирусы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ревакцинировался от коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона."Повторную прививку в окружной поликлинике сделал губернатор округа Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.Артюхов отметил, что уже прошло полгода с момента первой вакцинации."Весной я сделал прививку, и сейчас подошло время поставить ее повторно. Уверен, что это единственный способ нам всем вместе справиться с болезнью. Если мы все будем ответственно относиться, прививаться, прививать своих близких, тогда и пандемия пройдет. Призываю всех ямальцев обязательно привиться, а тех, у кого подходит полгода, прийти на ревакцинацию", - приводятся в сообщении слова губернатора.Во всех муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа продолжается вакцинация против коронавируса. Первым компонентом привились более 236 тысяч человек, второй компонент получили почти 215 тысяч ямальцев. Ревакцинацию прошли более 28 тысяч человек, это более 65% от всех, привившихся шесть месяцев назад.Вакцина есть во всех муниципалитетах. На этой неделе в округ пришли около 19 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", 2400 доз "ГамКовидВак" ("Спутник V") и около 2500 доз "КовиВак". В ближайшее время ожидается крупная поставка препарата "ЭпиВакКорона", уточняют власти.В округе расширяются возможности для вакцинации. Жители Пуровского района теперь могут сделать прививку в любое время суток. Круглосуточно работают пункты в Тарко-Сале, Уренгое, Самбурге и Ханымее. Прививку в дневное время можно поставить в поликлиниках, в вечернее и ночное - в стационарных отделениях участковых больниц. Предварительная запись на процедуру не требуется. 24 часа в сутки вакцинация доступна также для жителей Губкинского."Круглосуточная вакцинация хорошо зарекомендовала себя в Тарко-Сале, поэтому было принято решение адаптировать режим работы прививочных пунктов и в филиалах больницы, сделать его максимально удобным, в том числе для работающих граждан", - говорит главный врач Тарко-Салинской больницы Евгений Евсеев. Его цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20211125/yanao-1760680680.html
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https://ria.ru/20211110/yamal-1758402633.html
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общество, губкинский, пуровский район, тарко-сале, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирусы, дмитрий артюхов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Губернатор Ямала ревакцинировался от коронавируса
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов ревакцинировался от коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов
ревакцинировался от коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
"Повторную прививку в окружной поликлинике сделал губернатор округа Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
Артюхов отметил, что уже прошло полгода с момента первой вакцинации.
"Весной я сделал прививку, и сейчас подошло время поставить ее повторно. Уверен, что это единственный способ нам всем вместе справиться с болезнью. Если мы все будем ответственно относиться, прививаться, прививать своих близких, тогда и пандемия пройдет. Призываю всех ямальцев обязательно привиться, а тех, у кого подходит полгода, прийти на ревакцинацию", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Во всех муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа продолжается вакцинация против коронавируса. Первым компонентом привились более 236 тысяч человек, второй компонент получили почти 215 тысяч ямальцев. Ревакцинацию прошли более 28 тысяч человек, это более 65% от всех, привившихся шесть месяцев назад.
Вакцина есть во всех муниципалитетах. На этой неделе в округ пришли около 19 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", 2400 доз "ГамКовидВак" ("Спутник V") и около 2500 доз "КовиВак". В ближайшее время ожидается крупная поставка препарата "ЭпиВакКорона", уточняют власти.
В округе расширяются возможности для вакцинации. Жители Пуровского района
теперь могут сделать прививку в любое время суток. Круглосуточно работают пункты в Тарко-Сале
, Уренгое, Самбурге и Ханымее. Прививку в дневное время можно поставить в поликлиниках, в вечернее и ночное - в стационарных отделениях участковых больниц. Предварительная запись на процедуру не требуется. 24 часа в сутки вакцинация доступна также для жителей Губкинского
.
"Круглосуточная вакцинация хорошо зарекомендовала себя в Тарко-Сале, поэтому было принято решение адаптировать режим работы прививочных пунктов и в филиалах больницы, сделать его максимально удобным, в том числе для работающих граждан", - говорит главный врач Тарко-Салинской больницы Евгений Евсеев. Его цитирует пресс-служба.