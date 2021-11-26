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На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки
На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки - РИА Новости, 26.11.2021
На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки
Житель Москвы, подозреваемый в убийстве пенсионерки, которую сын нашёл с вырезанными глазами, арестован на Кубани, сообщает объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:56
2021-11-26T17:05
происшествия
краснодарский край
славянский район
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 26 ноя – РИА Новости. Житель Москвы, подозреваемый в убийстве пенсионерки, которую сын нашёл с вырезанными глазами, арестован на Кубани, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Как сообщало региональное управление СК РФ, 72-летнюю жительницу станицы Петровской Славянского района края убил ударами по голове проникший в ее дом преступник, после чего он извлек глазные яблоки потерпевшей. Вечером сын погибшей вернулся и застиг злоумышленника во дворе – им оказался 57-летний приезжий из другого региона."Славянским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)… Вину в указанном преступлении мужчина не признал… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 24 января включительно", - сказали в суде.
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, славянский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)
16:56 26.11.2021 (обновлено: 17:05 26.11.2021)
 
На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки

На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки, найденной без глаз

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КРАСНОДАР, 26 ноя – РИА Новости. Житель Москвы, подозреваемый в убийстве пенсионерки, которую сын нашёл с вырезанными глазами, арестован на Кубани, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Как сообщало региональное управление СК РФ, 72-летнюю жительницу станицы Петровской Славянского района края убил ударами по голове проникший в ее дом преступник, после чего он извлек глазные яблоки потерпевшей. Вечером сын погибшей вернулся и застиг злоумышленника во дворе – им оказался 57-летний приезжий из другого региона.
"Славянским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)… Вину в указанном преступлении мужчина не признал… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 24 января включительно", - сказали в суде.
 
ПроисшествияКраснодарский крайСлавянский районМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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