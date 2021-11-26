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На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки

На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки - РИА Новости, 26.11.2021

На Кубани арестовали москвича, подозреваемого в убийстве пенсионерки

Житель Москвы, подозреваемый в убийстве пенсионерки, которую сын нашёл с вырезанными глазами, арестован на Кубани, сообщает объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:56

2021-11-26T16:56

2021-11-26T17:05

происшествия

краснодарский край

славянский район

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 26 ноя – РИА Новости. Житель Москвы, подозреваемый в убийстве пенсионерки, которую сын нашёл с вырезанными глазами, арестован на Кубани, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Как сообщало региональное управление СК РФ, 72-летнюю жительницу станицы Петровской Славянского района края убил ударами по голове проникший в ее дом преступник, после чего он извлек глазные яблоки потерпевшей. Вечером сын погибшей вернулся и застиг злоумышленника во дворе – им оказался 57-летний приезжий из другого региона."Славянским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)… Вину в указанном преступлении мужчина не признал… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 24 января включительно", - сказали в суде.

краснодарский край

славянский район

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, славянский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)