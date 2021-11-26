https://ria.ru/20211126/apple-1760899853.html

Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone

Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone - РИА Новости, 26.11.2021

Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone

Компания Apple готовится к выходу первой AR-гарнитуры, работающей с дополненной реальностью. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет известного... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:19

2021-11-26T15:19

2021-11-26T15:41

наука

технологии

купертино

apple

apple iphone

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Компания Apple готовится к выходу первой AR-гарнитуры, работающей с дополненной реальностью. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет известного аналитика Мин-Чи Куо.AR-гарнитура сможет работать независимо, без постоянного подключения к Mac или iPhone. Параллельно с разработкой "железа" в Купертино заняты написанием и различного софта, который должен расширить экосистему Apple.Устройство построят на основе процессора M1, который стал первой ARM-платформой для компьютеров Apple. Гарнитуре достанется пара 4K MicroOLED-дисплеев производства Sony, которые нужны для погружения в дополненную реальность.В компании намерены представить гарнитуру до конца 2022-го. Планы на устройство у Apple большие — Мин-Чи Куо считает, что гаджет создается как концептуальная замена iPhone.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/eppl-1758713496.html

купертино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, купертино, apple, apple iphone