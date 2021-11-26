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Наука
https://ria.ru/20211126/apple-1760899853.html
Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone
Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone - РИА Новости, 26.11.2021
Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone
Компания Apple готовится к выходу первой AR-гарнитуры, работающей с дополненной реальностью. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет известного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:19
2021-11-26T15:41
наука
технологии
купертино
apple
apple iphone
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Компания Apple готовится к выходу первой AR-гарнитуры, работающей с дополненной реальностью. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет известного аналитика Мин-Чи Куо.AR-гарнитура сможет работать независимо, без постоянного подключения к Mac или iPhone. Параллельно с разработкой "железа" в Купертино заняты написанием и различного софта, который должен расширить экосистему Apple.Устройство построят на основе процессора M1, который стал первой ARM-платформой для компьютеров Apple. Гарнитуре достанется пара 4K MicroOLED-дисплеев производства Sony, которые нужны для погружения в дополненную реальность.В компании намерены представить гарнитуру до конца 2022-го. Планы на устройство у Apple большие — Мин-Чи Куо считает, что гаджет создается как концептуальная замена iPhone.
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технологии, купертино, apple, apple iphone
15:19 26.11.2021 (обновлено: 15:41 26.11.2021)
 

Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Компания Apple готовится к выходу первой AR-гарнитуры, работающей с дополненной реальностью. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на отчет известного аналитика Мин-Чи Куо.
AR-гарнитура сможет работать независимо, без постоянного подключения к Mac или iPhone. Параллельно с разработкой "железа" в Купертино заняты написанием и различного софта, который должен расширить экосистему Apple.
Устройство построят на основе процессора M1, который стал первой ARM-платформой для компьютеров Apple. Гарнитуре достанется пара 4K MicroOLED-дисплеев производства Sony, которые нужны для погружения в дополненную реальность.
В компании намерены представить гарнитуру до конца 2022-го. Планы на устройство у Apple большие — Мин-Чи Куо считает, что гаджет создается как концептуальная замена iPhone.
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