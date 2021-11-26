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Краснодарский край
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Кубань экспортировала продукцию АПК на два миллиарда долларов
Кубань экспортировала продукцию АПК на два миллиарда долларов - РИА Новости, 26.11.2021
Кубань экспортировала продукцию АПК на два миллиарда долларов
Предприятия Краснодарского края с начала текущего года экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:58
2021-11-26T19:58
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Предприятия Краснодарского края с начала текущего года экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов, сообщает администрация региона."С начала года предприятия региона экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов. Исполнение профильного нацпроекта в части агроэкспорта составляет почти 80%. Наивысшие результаты достигнуты по экспорту мясо-молочной продукции – 96%", – приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Коробки.Он также отметил необходимость увеличить экспорт готовой продукции."В рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева региону нужно активнее продвигать на внешние рынки готовую продукцию. Для поддержки предприятий-экспортеров мы готовы предусмотреть региональное финансирование", – добавил вице-губернатор. Он также поручил краевому Минсельхозу разработать новые меры господдержки для сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки.Как уточнил министр сельского хозяйства Федор Дерека, в текущем году экспортировано около 6,5 миллиона тонн зерна, в том числе 5,1 миллиона тонн пшеницы, более 440 тысяч тонн масложировой продукции и 270 тысяч тонн различной готовой продукции.По словам министра, серьезной поддержкой для развития экспорта стали меры государственной поддержки."В этом году 43 миллиона рублей было направлено на развитие мелиоративного комплекса, что позволяет увеличивать объемы производства экспортно ориентированной сельхозпродукции", – уточнил глава краевого Минсельхоза.Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов-экспортеров АПК. До конца года регион планирует поставить сельхозпродукцию на сумму более 2,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20211125/vinograd-1760784600.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
19:58 26.11.2021
 
Кубань экспортировала продукцию АПК на два миллиарда долларов

Предприятия Кубани экспортировали продукцию АПК на два миллиарда долларов в 2021 году

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Предприятия Краснодарского края с начала текущего года экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов, сообщает администрация региона.
"С начала года предприятия региона экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов. Исполнение профильного нацпроекта в части агроэкспорта составляет почти 80%. Наивысшие результаты достигнуты по экспорту мясо-молочной продукции – 96%", – приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Коробки.
Виноградник - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 19:34Краснодарский край
Депутаты Кубани утвердили меры господдержки для виноградарей и виноделов
Он также отметил необходимость увеличить экспорт готовой продукции.
"В рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева региону нужно активнее продвигать на внешние рынки готовую продукцию. Для поддержки предприятий-экспортеров мы готовы предусмотреть региональное финансирование", – добавил вице-губернатор. Он также поручил краевому Минсельхозу разработать новые меры господдержки для сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки.
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 20:02Краснодарский край
Кубань нарастит экспорт товаров в Уганду
Как уточнил министр сельского хозяйства Федор Дерека, в текущем году экспортировано около 6,5 миллиона тонн зерна, в том числе 5,1 миллиона тонн пшеницы, более 440 тысяч тонн масложировой продукции и 270 тысяч тонн различной готовой продукции.
По словам министра, серьезной поддержкой для развития экспорта стали меры государственной поддержки.
"В этом году 43 миллиона рублей было направлено на развитие мелиоративного комплекса, что позволяет увеличивать объемы производства экспортно ориентированной сельхозпродукции", – уточнил глава краевого Минсельхоза.
Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов-экспортеров АПК. До конца года регион планирует поставить сельхозпродукцию на сумму более 2,7 миллиарда долларов.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 17:33Краснодарский край
Власти Кубани хотят привлечь в экономику края 13 триллионов рублей
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
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