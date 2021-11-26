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Кубань экспортировала продукцию АПК на два миллиарда долларов

Кубань экспортировала продукцию АПК на два миллиарда долларов - РИА Новости, 26.11.2021

Кубань экспортировала продукцию АПК на два миллиарда долларов

Предприятия Краснодарского края с начала текущего года экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:58

2021-11-26T19:58

2021-11-26T19:58

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Предприятия Краснодарского края с начала текущего года экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов, сообщает администрация региона."С начала года предприятия региона экспортировали продукцию АПК на сумму 2,03 миллиарда долларов. Исполнение профильного нацпроекта в части агроэкспорта составляет почти 80%. Наивысшие результаты достигнуты по экспорту мясо-молочной продукции – 96%", – приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Коробки.Он также отметил необходимость увеличить экспорт готовой продукции."В рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева региону нужно активнее продвигать на внешние рынки готовую продукцию. Для поддержки предприятий-экспортеров мы готовы предусмотреть региональное финансирование", – добавил вице-губернатор. Он также поручил краевому Минсельхозу разработать новые меры господдержки для сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки.Как уточнил министр сельского хозяйства Федор Дерека, в текущем году экспортировано около 6,5 миллиона тонн зерна, в том числе 5,1 миллиона тонн пшеницы, более 440 тысяч тонн масложировой продукции и 270 тысяч тонн различной готовой продукции.По словам министра, серьезной поддержкой для развития экспорта стали меры государственной поддержки."В этом году 43 миллиона рублей было направлено на развитие мелиоративного комплекса, что позволяет увеличивать объемы производства экспортно ориентированной сельхозпродукции", – уточнил глава краевого Минсельхоза.Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов-экспортеров АПК. До конца года регион планирует поставить сельхозпродукцию на сумму более 2,7 миллиарда долларов.

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия