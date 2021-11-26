https://ria.ru/20211126/aeroflot-1760848165.html

"Аэрофлот" прорабатывает новые направления для дальнемагистрального флота

"Аэрофлот" прорабатывает новые направления для дальнемагистрального флота - РИА Новости, 26.11.2021

"Аэрофлот" прорабатывает новые направления для дальнемагистрального флота

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" прорабатывает новые направления для дальнемагистрального флота, сообщил в интервью РИА Новости глава авиакомпании... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T11:48

2021-11-26T11:48

2021-11-26T12:10

экономика

аэрофлот

михаил полубояринов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" прорабатывает новые направления для дальнемагистрального флота, сообщил в интервью РИА Новости глава авиакомпании Михаил Полубояринов.Он отметил, что проблема пандемии и отсутствие транзитных потоков остро ставит вопрос управления широкофюзеляжным флотом."Задача сейчас, в низкий сезон, начать раскатывать эти новые направления как можно активнее, чтобы потом на них тоже опираться", - добавил он.Глава авиакомпании также отметил, что "Аэрофлот" максимально задействовал дальнемагистральный флот на внутреннем рынке.Читайте полный текст интервью Михаила Полубояринова >>

https://ria.ru/20211126/aviaperevozki-1760846070.html

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2021

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экономика, аэрофлот, михаил полубояринов