https://ria.ru/20211125/zoloto-1760637735.html
Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США - РИА Новости, 25.11.2021
Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире "Форт Нокс", рассказала в беседе с агентством... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T01:15
2021-11-25T01:15
2021-11-25T01:15
экономика
денвер
сша
манхэттен
открытие (банк)
фбр
форт нокс
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Золотой запас США находится на территории американской военной базы, в одном из самых надежных хранилищ в мире "Форт Нокс", рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.По ее словам, здесь спрятано около 4580 тонн золота. Кроме этого, в хранилище держат особые реликвии: оригинал Конституции США и декларация о независимости.Не весь золотой запас, уточнила аналитик, хранится в "Форт Нокс", часть размещена в хранилищах филиалов Монетного двора США в Денвере (около 1400 тонн) и Уэст-Пойнте (около 1700 тонн) и в подвалах ФРБ в Манхеттене (около 400 тонн)."Золотой запас используется обычно для регулирования баланса центрального банка страны, поддержания устойчивости валюты, обеспечения финансовой безопасности, позволяет диверсифицировать портфель золотовалютных резервов центрального банка. Периодически центральные банки покупают или продают золото из резервов", — объяснила Лукичева.
https://ria.ru/20211016/zoloto-1754570859.html
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экономика, денвер, сша, манхэттен, открытие (банк), фбр, форт нокс
Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
Аналитик Лукичева: в "Форт Ноксе" хранится около 4580 тонн американского золота