https://ria.ru/20211125/zima-1760647722.html

Москва готова к предстоящей зиме, заявил Собянин

Москва готова к предстоящей зиме, заявил Собянин - РИА Новости, 25.11.2021

Москва готова к предстоящей зиме, заявил Собянин

Москва готова к предстоящей зиме, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:41

2021-11-25T08:41

2021-11-25T10:37

общество

москва

сергей собянин

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597430703_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_c433fd97f02ed9a9a0745715ad2f6e74.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва готова к предстоящей зиме, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что за последние годы серьезных аварий в коммунальной системе вообще практически не было, а даже, если они происходили, то за счет резервирования их быстро и оперативно устраняли."Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, насколько Москва готова к предстоящей зиме.По словам мэра, Москва по уборке снега - номер 1 в мире."Еще быстрее, значит еще дороже, поэтому есть всегда какой-то порог. Насчет еще быстрее: можно, конечно, снежинки и на лету ловить, но сегодня Москва с точки зрения количества убранного и вывезенного снега, и сроков - номер один в мире", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, хватает ли имеющейся техники и планируются ли какие-то дополнительные закупки, чтобы еще быстрее убирать снег в Москве.По его словам, европейцы вообще считают, что если выпал снег, то можно просто подождать, пока растает."У нас же в Москве около 10 тысяч специализированной техники, которая в боевом режиме при первом же снегопаде начинает работать", - отметил мэр.Мэр также отметил, что зимой в Москве нельзя обойтись без реагентов, потому что без них транспортная система не сможет работать."С реагентами, к сожалению, тоже приходится иметь дело, без этого наша транспортная система не будет функционировать", - сообщил Собянин.По его словам, снег приходится вывозить, чтобы дать дорогу пешеходам и общественному транспорту."Это, знаете, не может быть отложено на завтра, это должно быть сделано сегодня и сейчас. Для полной уборки после снегопада нам требуется от 3 до 5 дней, но то, что необходимо для обеспечения нормального функционирования города, мы делаем незамедлительно. И техники в городе, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой", - сказал мэр.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20211119/tekhnika-1759832530.html

https://realty.ria.ru/20211116/sneg-1759159058.html

https://realty.ria.ru/20211025/zima-1756103928.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, жкх