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Москва готова к предстоящей зиме, заявил Собянин
Москва готова к предстоящей зиме, заявил Собянин - РИА Новости, 25.11.2021
Москва готова к предстоящей зиме, заявил Собянин
Москва готова к предстоящей зиме, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T08:41
2021-11-25T10:37
общество
москва
сергей собянин
жкх
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва готова к предстоящей зиме, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что за последние годы серьезных аварий в коммунальной системе вообще практически не было, а даже, если они происходили, то за счет резервирования их быстро и оперативно устраняли."Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, насколько Москва готова к предстоящей зиме.По словам мэра, Москва по уборке снега - номер 1 в мире."Еще быстрее, значит еще дороже, поэтому есть всегда какой-то порог. Насчет еще быстрее: можно, конечно, снежинки и на лету ловить, но сегодня Москва с точки зрения количества убранного и вывезенного снега, и сроков - номер один в мире", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, хватает ли имеющейся техники и планируются ли какие-то дополнительные закупки, чтобы еще быстрее убирать снег в Москве.По его словам, европейцы вообще считают, что если выпал снег, то можно просто подождать, пока растает."У нас же в Москве около 10 тысяч специализированной техники, которая в боевом режиме при первом же снегопаде начинает работать", - отметил мэр.Мэр также отметил, что зимой в Москве нельзя обойтись без реагентов, потому что без них транспортная система не сможет работать."С реагентами, к сожалению, тоже приходится иметь дело, без этого наша транспортная система не будет функционировать", - сообщил Собянин.По его словам, снег приходится вывозить, чтобы дать дорогу пешеходам и общественному транспорту."Это, знаете, не может быть отложено на завтра, это должно быть сделано сегодня и сейчас. Для полной уборки после снегопада нам требуется от 3 до 5 дней, но то, что необходимо для обеспечения нормального функционирования города, мы делаем незамедлительно. И техники в городе, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой", - сказал мэр.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
https://ria.ru/20211119/tekhnika-1759832530.html
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общество, москва, сергей собянин, жкх
08:41 25.11.2021 (обновлено: 10:37 25.11.2021)
 
Москва готова к предстоящей зиме, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: столица готова к предстоящей зиме

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва готова к предстоящей зиме, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что за последние годы серьезных аварий в коммунальной системе вообще практически не было, а даже, если они происходили, то за счет резервирования их быстро и оперативно устраняли.
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"Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, насколько Москва готова к предстоящей зиме.
По словам мэра, Москва по уборке снега - номер 1 в мире.
"Еще быстрее, значит еще дороже, поэтому есть всегда какой-то порог. Насчет еще быстрее: можно, конечно, снежинки и на лету ловить, но сегодня Москва с точки зрения количества убранного и вывезенного снега, и сроков - номер один в мире", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, хватает ли имеющейся техники и планируются ли какие-то дополнительные закупки, чтобы еще быстрее убирать снег в Москве.
По его словам, европейцы вообще считают, что если выпал снег, то можно просто подождать, пока растает.
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"У нас же в Москве около 10 тысяч специализированной техники, которая в боевом режиме при первом же снегопаде начинает работать", - отметил мэр.
Мэр также отметил, что зимой в Москве нельзя обойтись без реагентов, потому что без них транспортная система не сможет работать.
"С реагентами, к сожалению, тоже приходится иметь дело, без этого наша транспортная система не будет функционировать", - сообщил Собянин.
По его словам, снег приходится вывозить, чтобы дать дорогу пешеходам и общественному транспорту.
"Это, знаете, не может быть отложено на завтра, это должно быть сделано сегодня и сейчас. Для полной уборки после снегопада нам требуется от 3 до 5 дней, но то, что необходимо для обеспечения нормального функционирования города, мы делаем незамедлительно. И техники в городе, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой", - сказал мэр.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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ОбществоМоскваСергей СобянинЖКХ
 
 
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