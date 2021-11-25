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Собянин заявил, что Москва должна быть готова к любым природным катаклизмам
Собянин заявил, что Москва должна быть готова к любым природным катаклизмам - РИА Новости, 25.11.2021
Собянин заявил, что Москва должна быть готова к любым природным катаклизмам
Глобальное потепление не должно вводить в заблуждение, поскольку Москва - северный город, нужно готовиться к любым погодным катаклизмам и не допускать их,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T03:19
2021-11-25T10:35
общество
зима
москва
сергей собянин
глобальное потепление
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глобальное потепление не должно вводить в заблуждение, поскольку Москва - северный город, нужно готовиться к любым погодным катаклизмам и не допускать их, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, нужно быть готовыми к любым катаклизмам, к любым снегопадам, к любым сложностям, перебоям и авариям, но при этом важно их не допускать.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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общество, зима, москва, сергей собянин, глобальное потепление
03:19 25.11.2021 (обновлено: 10:35 25.11.2021)
 
Собянин заявил, что Москва должна быть готова к любым природным катаклизмам

Собянин: глобальное потепление не должно вводить в заблуждение при подготовке к зиме

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глобальное потепление не должно вводить в заблуждение, поскольку Москва - северный город, нужно готовиться к любым погодным катаклизмам и не допускать их, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"И я лично, и в целом наш комплекс городского хозяйства всегда уделяли этой проблеме самое пристальное внимание. Мы северный город, и разговоры о потеплении климата не должны нас вводить в заблуждение. Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, насколько Москва готова к предстоящей зиме.
По его словам, нужно быть готовыми к любым катаклизмам, к любым снегопадам, к любым сложностям, перебоям и авариям, но при этом важно их не допускать.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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ОбществоЗимаМоскваСергей СобянинГлобальное потепление
 
 
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