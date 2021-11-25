https://ria.ru/20211125/zima-1760641526.html

Собянин заявил, что Москва должна быть готова к любым природным катаклизмам

Собянин заявил, что Москва должна быть готова к любым природным катаклизмам - РИА Новости, 25.11.2021

Собянин заявил, что Москва должна быть готова к любым природным катаклизмам

Глобальное потепление не должно вводить в заблуждение, поскольку Москва - северный город, нужно готовиться к любым погодным катаклизмам и не допускать их,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T03:19

2021-11-25T03:19

2021-11-25T10:35

общество

зима

москва

сергей собянин

глобальное потепление

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глобальное потепление не должно вводить в заблуждение, поскольку Москва - северный город, нужно готовиться к любым погодным катаклизмам и не допускать их, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, нужно быть готовыми к любым катаклизмам, к любым снегопадам, к любым сложностям, перебоям и авариям, но при этом важно их не допускать.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20211122/kholod-1760100149.html

зима

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2021

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общество, зима, москва, сергей собянин, глобальное потепление