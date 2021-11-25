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Земана выписали из госпиталя
Земана выписали из госпиталя - РИА Новости, 25.11.2021
Земана выписали из госпиталя
Президент Чехии Милош Земан выписан в четверг из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находился на лечении с 10 октября, сообщило Чешское... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:05
2021-11-25T12:32
в мире
прага
чехия
здоровье - общество
милош земан
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ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выписан в четверг из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находился на лечении с 10 октября, сообщило Чешское ТВ."Президент Чехии Милош Земан покинул в четверг ЦВГ, он перевезен в загородную резиденцию "Ланы", где будет проходить курс домашнего лечения, сообщило Чешское ТВ.По словам одного из лечащих врачей президента, хирурга Павла Пафко, Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления.Как сообщил журналистам глава медконсилиума, наблюдающего за состоянием здоровья Земана, ректор Карлова университета Томаш Зима, в резиденции "Ланы" врач не должен присутствовать постоянно, достаточно того, чтобы регулярно проводился контроль состояния здоровья президента. По словам Зимы, для постоянного ухода за президентом необходимо выделить 5-7 квалифицированных сотрудников, причем треть из них могли бы составлять работники резиденции "Ланы" или Пражского града. "Прежде всего, эти люди обеспечивали бы президенту адекватное питание и необходимую реабилитацию", - отметил Зима.В пятницу 26 ноября Земан намерен назначить лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции "Вместе" Петра Фиалу новым премьером. Предполагается, что эта церемония состоится в резиденции "Ланы". Затем Земан хочет здесь же провести встречи с некоторыми кандидатами на посты министров.
https://ria.ru/20211019/zeman-1755167303.html
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в мире, прага, чехия, здоровье - общество, милош земан
12:05 25.11.2021 (обновлено: 12:32 25.11.2021)
 
Земана выписали из госпиталя

Президента Чехии Земана выписали из госпиталя, где он находился с 10 октября

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выписан в четверг из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находился на лечении с 10 октября, сообщило Чешское ТВ.
"Президент Чехии Милош Земан покинул в четверг ЦВГ, он перевезен в загородную резиденцию "Ланы", где будет проходить курс домашнего лечения, сообщило Чешское ТВ.
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По словам одного из лечащих врачей президента, хирурга Павла Пафко, Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления.
Как сообщил журналистам глава медконсилиума, наблюдающего за состоянием здоровья Земана, ректор Карлова университета Томаш Зима, в резиденции "Ланы" врач не должен присутствовать постоянно, достаточно того, чтобы регулярно проводился контроль состояния здоровья президента. По словам Зимы, для постоянного ухода за президентом необходимо выделить 5-7 квалифицированных сотрудников, причем треть из них могли бы составлять работники резиденции "Ланы" или Пражского града. "Прежде всего, эти люди обеспечивали бы президенту адекватное питание и необходимую реабилитацию", - отметил Зима.
В пятницу 26 ноября Земан намерен назначить лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции "Вместе" Петра Фиалу новым премьером. Предполагается, что эта церемония состоится в резиденции "Ланы". Затем Земан хочет здесь же провести встречи с некоторыми кандидатами на посты министров.
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В миреПрагаЧехияЗдоровье - ОбществоМилош Земан
 
 
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