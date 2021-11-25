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Индустриальное здание реконструируют в Пушкино
Индустриальное здание реконструируют в Пушкино - РИА Новости, 25.11.2021
Индустриальное здание реконструируют в Пушкино
Реконструкцию индустриального здания в городском округе Пушкино завершат до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:43
2021-11-25T12:43
2021-11-25T12:43
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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Реконструкцию индустриального здания в городском округе Пушкино завершат до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Одноэтажное здание на 33-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" было построено в 2019 году и использовалось для хранения товаров народного потребления.В пресс-службе добавили, что планируемый объем инвестиций на реализацию проекта составляет 45 миллионов рублей.
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