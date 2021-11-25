https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html

Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину

Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину - РИА Новости, 25.11.2021

Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над репортажами CNN про "нападение" РФ на Украину. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:45

2021-11-25T14:45

2021-11-25T15:38

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над репортажами CNN про "нападение" РФ на Украину."Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя вопрос журналиста о репортажах CNN.Представитель МИД РФ призвала не опираться на материалы этого американского канала как на факты."Сколько раз мы вынуждены были дезавуировать и торжественно уличать в фейках... США на словах, декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле... накачивают оружием страну, я имею ввиду киевский режим, который использует его в регионе, и использует его против тех, кого называют собственными гражданами, о ком якобы заботятся и во имя этих же людей они, киевский режим, умоляют международное сообщество постоянно им оказывать содействие и защищать их от России. И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760593138.html

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760468254.html

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в мире, украина, сша, мария захарова, россия