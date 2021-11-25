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https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html
Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину
Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину - РИА Новости, 25.11.2021
Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над репортажами CNN про "нападение" РФ на Украину. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:45
2021-11-25T15:38
в мире
украина
сша
мария захарова
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над репортажами CNN про "нападение" РФ на Украину."Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя вопрос журналиста о репортажах CNN.Представитель МИД РФ призвала не опираться на материалы этого американского канала как на факты."Сколько раз мы вынуждены были дезавуировать и торжественно уличать в фейках... США на словах, декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле... накачивают оружием страну, я имею ввиду киевский режим, который использует его в регионе, и использует его против тех, кого называют собственными гражданами, о ком якобы заботятся и во имя этих же людей они, киевский режим, умоляют международное сообщество постоянно им оказывать содействие и защищать их от России. И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760593138.html
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в мире, украина, сша, мария захарова, россия
14:45 25.11.2021 (обновлено: 15:38 25.11.2021)
 
Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину

Захарова призвала не воспринимать репортаж CNN про "нападение" России на Украину как факт

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над репортажами CNN про "нападение" РФ на Украину.
"Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя вопрос журналиста о репортажах CNN.
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