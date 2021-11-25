14:45 25.11.2021 (обновлено: 15:38 25.11.2021)
Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину
Захарова призвала не воспринимать репортаж CNN про "нападение" России на Украину как факт
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над репортажами CNN про "нападение" РФ на Украину.
"Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя вопрос журналиста о репортажах CNN.
Представитель МИД РФ призвала не опираться на материалы этого американского канала как на факты.
"Сколько раз мы вынуждены были дезавуировать и торжественно уличать в фейках... США на словах, декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле... накачивают оружием страну, я имею ввиду киевский режим, который использует его в регионе, и использует его против тех, кого называют собственными гражданами, о ком якобы заботятся и во имя этих же людей они, киевский режим, умоляют международное сообщество постоянно им оказывать содействие и защищать их от России. И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг", - добавила Захарова.
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