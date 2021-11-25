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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211125/yugra-1760806799.html
Губернатор Югры объявила Год здоровьесбережения в регионе
Губернатор Югры объявила Год здоровьесбережения в регионе - РИА Новости, 25.11.2021
Губернатор Югры объявила Год здоровьесбережения в регионе
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг объявила 2022 год в регионе Годом здоровьесбережения. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:56
2021-11-25T23:56
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургут
наталья комарова
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг объявила 2022 год в регионе Годом здоровьесбережения.По ее словам, до 2025 года в автономном округе планируется построить 20 объектов медицинского назначения – шесть фельдшерско-акушерских пунктов, девять врачебных амбулаторий, одну участковую больницу, три поликлиники и одно поликлиническое отделение. Также в этот срок будут реконструированы четыре объекта здравоохранения.Помимо этого, в первой половине 2022 года завершится проектирование сразу трех объектов в Сургуте: станции переливания крови, бюро судебно-медицинской экспертизы совместно с патологоанатомическим отделением, станции скорой медицинской помощи. Также в 2022 году, отметила Комарова, должны быть введены в эксплуатацию все составные блоки Нижневартовской окружной больницы.Как подчеркнула губернатор, из-за пандемии система здравоохранения работает с колоссальной перегрузкой, пациентам с коронавирусом помощь оказывают более 4,5 тысяч медицинских работников. Тем не менее, по ее словам, за девять месяцев текущего года проведено почти 11 тысяч телемедицинских консультаций, из которых более 2 тысяч – экстренные."Мы умеем жить в гармонии с природой, находить общий язык на нашей многонациональной земле, поддерживать друг друга, сообща преодолевать трудности. Это многовековой порядок развития Югры. Под покровительством югорской земли, уверена, мы преодолеем все испытания", - заключила Комарова.
https://ria.ru/20211123/khmao-1760353859.html
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общество, сургут, наталья комарова, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ
23:56 25.11.2021
 
Губернатор Югры объявила Год здоровьесбережения в регионе

Губернатор Югры объявила 2022 год в регионе Годом здоровьесбережения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг объявила 2022 год в регионе Годом здоровьесбережения.
"Предлагаю объявить 2022 год Годом здоровьесбережения в Югре. Это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в Югре, лучше, безопаснее, внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья", - сказала глава региона в ходе отчета о работе регионального правительства за 2021 год.
По ее словам, до 2025 года в автономном округе планируется построить 20 объектов медицинского назначения – шесть фельдшерско-акушерских пунктов, девять врачебных амбулаторий, одну участковую больницу, три поликлиники и одно поликлиническое отделение. Также в этот срок будут реконструированы четыре объекта здравоохранения.
Помимо этого, в первой половине 2022 года завершится проектирование сразу трех объектов в Сургуте: станции переливания крови, бюро судебно-медицинской экспертизы совместно с патологоанатомическим отделением, станции скорой медицинской помощи. Также в 2022 году, отметила Комарова, должны быть введены в эксплуатацию все составные блоки Нижневартовской окружной больницы.
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Как подчеркнула губернатор, из-за пандемии система здравоохранения работает с колоссальной перегрузкой, пациентам с коронавирусом помощь оказывают более 4,5 тысяч медицинских работников. Тем не менее, по ее словам, за девять месяцев текущего года проведено почти 11 тысяч телемедицинских консультаций, из которых более 2 тысяч – экстренные.
"Мы умеем жить в гармонии с природой, находить общий язык на нашей многонациональной земле, поддерживать друг друга, сообща преодолевать трудности. Это многовековой порядок развития Югры. Под покровительством югорской земли, уверена, мы преодолеем все испытания", - заключила Комарова.
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