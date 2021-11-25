Сын Каддафи опротестовал решение о недопуске к выборам президента Ливии
Сын Каддафи опротестовал решение избиркома Ливии о недопуске к выборам президента
© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
© AP Photo / Ben Curtis, File
БЕНГАЗИ, 25 ноя – РИА Новости. Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи подал апелляцию на решение Верховной избирательной комиссии страны, отклонившей его кандидатуру в качестве участника президентских выборов, рассказал РИА Новости член команды политика Мухаммед аль-Калюши.
"Апелляция была подана группой юристов Сейфа аль-Ислама Муаммара Каддафи в суд Себха… Апелляция была подана потому, что Сейф аль-Ислам был исключен из участия в президентских выборах на основании двух статей (избирательного законодательства Ливии), к которым он не имеет отношения", - сказал аль-Калюши.
По его словам, рассмотрение апелляции в четверг так и не состоялось, так как здание суда подверглось нападению со стороны неизвестных вооруженных людей в форме, помешавших судье вынести решение.
Верховная избирательная комиссии Ливии в среду отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Так, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.
Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая руководит страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
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