Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/vybory-1760785607.html
Сын Каддафи опротестовал решение о недопуске к выборам президента Ливии
Сын Каддафи опротестовал решение о недопуске к выборам президента Ливии - РИА Новости, 25.11.2021
Сын Каддафи опротестовал решение о недопуске к выборам президента Ливии
Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи подал апелляцию на решение Верховной избирательной комиссии страны, отклонившей его кандидатуру в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:47
2021-11-25T19:47
в мире
судьба родственников муамара каддафи после его гибели
оон
ливия
муаммар каддафи
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a307309400b4c7337e2294924888abaf.jpg
БЕНГАЗИ, 25 ноя – РИА Новости. Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи подал апелляцию на решение Верховной избирательной комиссии страны, отклонившей его кандидатуру в качестве участника президентских выборов, рассказал РИА Новости член команды политика Мухаммед аль-Калюши."Апелляция была подана группой юристов Сейфа аль-Ислама Муаммара Каддафи в суд Себха… Апелляция была подана потому, что Сейф аль-Ислам был исключен из участия в президентских выборах на основании двух статей (избирательного законодательства Ливии), к которым он не имеет отношения", - сказал аль-Калюши.По его словам, рассмотрение апелляции в четверг так и не состоялось, так как здание суда подверглось нападению со стороны неизвестных вооруженных людей в форме, помешавших судье вынести решение.Верховная избирательная комиссии Ливии в среду отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Так, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая руководит страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
https://ria.ru/20211103/liviya-1757477998.html
https://ria.ru/20211118/liviya-1759673915.html
https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:1728:1295_1920x0_80_0_0_81830277080c6774c464cc0403906b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, судьба родственников муамара каддафи после его гибели, оон, ливия, муаммар каддафи, международный уголовный суд
19:47 25.11.2021
 
Сын Каддафи опротестовал решение о недопуске к выборам президента Ливии

Сын Каддафи опротестовал решение избиркома Ливии о недопуске к выборам президента

© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Ben Curtis, File
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 25 ноя – РИА Новости. Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи подал апелляцию на решение Верховной избирательной комиссии страны, отклонившей его кандидатуру в качестве участника президентских выборов, рассказал РИА Новости член команды политика Мухаммед аль-Калюши.
"Апелляция была подана группой юристов Сейфа аль-Ислама Муаммара Каддафи в суд Себха… Апелляция была подана потому, что Сейф аль-Ислам был исключен из участия в президентских выборах на основании двух статей (избирательного законодательства Ливии), к которым он не имеет отношения", - сказал аль-Калюши.
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 06:09
Претендент на пост главы Ливии пожелал сотрудничать с Россией
По его словам, рассмотрение апелляции в четверг так и не состоялось, так как здание суда подверглось нападению со стороны неизвестных вооруженных людей в форме, помешавших судье вынести решение.
Верховная избирательная комиссии Ливии в среду отклонила заявки 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов. Первым в списке получивших отказ значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов ряду требований избирательного законодательства. Так, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".
Военные в Ливии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:07
Путин призвал ориентировать стороны конфликта в Ливии на поиск компромисса
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейфа аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.
Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая руководит страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00
"Ливии больше нет". Чему научила смерть Каддафи
 
В миреСудьба родственников Муамара Каддафи после его гибелиООНЛивияМуаммар КаддафиМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"
03:45Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый день
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
Лента новостейМолния
Американская торговая палата попросила Вашингтон признать "Спутник V"Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый деньВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой