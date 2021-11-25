https://ria.ru/20211125/vuchich-1760793647.html

Вучич раскрыл подробности договора по газу с Россией

Вучич раскрыл подробности договора по газу с Россией - РИА Новости, 25.11.2021

Вучич раскрыл подробности договора по газу с Россией

Президент РФ Владимир Путин очень помог Сербии своим хорошим отношением, которое проявилось и в вопросе снабжения газом, заявил сербский лидер Александр Вучич. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:02

2021-11-25T21:02

2021-11-25T21:02

экономика

белград (город)

владимир путин

александр вучич

россия

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БЕЛГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень помог Сербии своим хорошим отношением, которое проявилось и в вопросе снабжения газом, заявил сербский лидер Александр Вучич.В четверг Путин принял Вучича в Сочи, где они провели разговор по широкому кругу вопросов. По итогам встречи президент Сербии сообщил, что цена газа из РФ на ближайшие полгода для его страны сохранится на предыдущем уровне в 270 долларов за 1000 кубических метров и что достигнуто понимание по увеличению и гибкости поставок."Нам очень помог Путин своим отношением - согласился, чтобы мы по той же цене и условиям получали газ зимой, несмотря на то, что договор истекает. Когда самая высокая цена в истории - продолжить поставки по самой низкой цене и увеличить объемы", - заявил Вучич журналистам.По его словам, и после завершения полугодового периода ожидается приемлемая цена российского газа для Сербии. Вучич добавил, что сэкономленных за шесть месяцев средств относительно нынешних биржевых цен топлива, в сумме около 300 миллионов евро, хватит на строительство стадиона национального масштаба.Сербский лидер также рассказал об ожидаемом участии президента России по видеосвязи в запланированном на декабрь открытии ТЭС в городе Панчево под Белградом, которая будет потреблять до 350 миллионов кубических метров газа в год.Проект реализуется группой "Газпром энергохолдинг" совместно с "НИС а.о. Нови Сад" (входит в "Газпром нефть") возле нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панчево. Производимое тепло планируется направлять на обеспечение потребностей этого НПЗ, а электроэнергию реализовывать в Сербии и соседних странах.

https://ria.ru/20211125/gaz-1760788922.html

https://ria.ru/20211030/gaz-1757049184.html

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экономика, белград (город), владимир путин, александр вучич, россия