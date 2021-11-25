https://ria.ru/20211125/vuchich-1760729932.html

Вучич прокомментировал уровень отношений России и Сербии

Вучич прокомментировал уровень отношений России и Сербии - РИА Новости, 25.11.2021

Вучич прокомментировал уровень отношений России и Сербии

Отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне в истории, заявил президент страны Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:40

2021-11-25T15:40

2021-11-25T15:40

в мире

косово

сочи

владимир путин

александр вучич

россия

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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне в истории, заявил президент страны Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным."Я считаю, что отношения Сербии и России на самом высоком уровне в истории и развиваются во всех областях. Как вы знаете, мы - стратегические партнеры, и Сербия считает это своей привилегией. Хотел бы выразить большую благодарность и признательность вам за поддержку нашей страны, территориальной целостности, суверенитету Сербии" , - сказал он.Путин и Вучич проводят в четверг переговоры 25 ноября в Сочи. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию на Балканах, в том числе Косово.

https://ria.ru/20211125/putin-1760723251.html

косово

сочи

россия

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в мире, косово, сочи, владимир путин, александр вучич, россия