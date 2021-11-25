https://ria.ru/20211125/volodin-1760790189.html

Пост Володина о QR-кодах собрал более 400 тысяч комментариев в Telegram

Пост Володина о QR-кодах собрал более 400 тысяч комментариев в Telegram - РИА Новости, 25.11.2021

Пост Володина о QR-кодах собрал более 400 тысяч комментариев в Telegram

Под записью спикера Госдумы Вячеслава Володина, где политик рассказывает о правительственных проектах по QR-кодам, пользователи Telegram за сутки оставили более РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:23

2021-11-25T20:23

2021-11-25T20:23

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

госдума рф

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Под записью спикера Госдумы Вячеслава Володина, где политик рассказывает о правительственных проектах по QR-кодам, пользователи Telegram за сутки оставили более 400 тысяч комментариев, их количество постоянно растет.Ранее Володин рассказал в своем Telegram-канале, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством.В посте Володин также поддержал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации и отметил, что в ГД делается все возможное для того, чтобы сохранить работоспособность парламента.

https://ria.ru/20211125/privivki-1760768574.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии