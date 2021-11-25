https://ria.ru/20211125/vino-1760642348.html

Ретейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне

Ретейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне - РИА Новости, 25.11.2021

Ретейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне

Большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные, рассказал РИА Новости председатель президиума... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T04:45

2021-11-25T04:45

2021-11-25T09:35

общество

вино

москва

игорь караваев

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.При этом, по словам Караваева, растет спрос на белые вина. "Если два года назад соотношение красных и белых вин в потреблении составляло 70 на 30 процентов, то сегодня 65 процентов предпочитают красные вина, 35 процентов — белые, пять процентов — игристые", — отметил он.Собеседник агентства уверен, что у сектора отечественных вин есть потенциал: уже сейчас им отдают предпочтение 40 процентов покупателей, а в категории тихих вин на российские приходится более 60 процентов всех продаж. В общем ассортименте торговых сетей — членов АКОРТ вино российского производства занимает примерно половину.Увеличивается спрос и на премиальные вина, добавил Караваев. По его словам, укрепляется тренд на более глубокое погружение в виноделие: россияне не просто рассматривают вина как легкие напитки, но и стремятся разобраться в них.

https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html

https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html

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общество, вино, москва, игорь караваев, россия