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Ретейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне
Ретейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне - РИА Новости, 25.11.2021
Ретейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне
Большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные, рассказал РИА Новости председатель президиума... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T04:45
2021-11-25T09:35
общество
вино
москва
игорь караваев
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.При этом, по словам Караваева, растет спрос на белые вина. "Если два года назад соотношение красных и белых вин в потреблении составляло 70 на 30 процентов, то сегодня 65 процентов предпочитают красные вина, 35 процентов — белые, пять процентов — игристые", — отметил он.Собеседник агентства уверен, что у сектора отечественных вин есть потенциал: уже сейчас им отдают предпочтение 40 процентов покупателей, а в категории тихих вин на российские приходится более 60 процентов всех продаж. В общем ассортименте торговых сетей — членов АКОРТ вино российского производства занимает примерно половину.Увеличивается спрос и на премиальные вина, добавил Караваев. По его словам, укрепляется тренд на более глубокое погружение в виноделие: россияне не просто рассматривают вина как легкие напитки, но и стремятся разобраться в них.
https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html
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общество, вино, москва, игорь караваев, россия
04:45 25.11.2021 (обновлено: 09:35 25.11.2021)
 
Ретейлеры рассказали, какое вино предпочитают россияне

Эксперт Караваев: большинство россиян предпочитают полусухие или сухие красные вина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетительница фестиваля "Ноябрьфест" на территории винзавода "Массандра" в Ялте
Посетительница фестиваля Ноябрьфест на территории винзавода Массандра в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"В среднем для 40 процентов покупателей предпочтительными остаются именно полусухие вина, для 35 процентов — сухие. При этом именно сладость остается одним из ключевых критериев при выборе вина в магазине. За последние два года потребление сладких вин сократилось в среднем на 12 процентов", — сказал он.

При этом, по словам Караваева, растет спрос на белые вина.
"Если два года назад соотношение красных и белых вин в потреблении составляло 70 на 30 процентов, то сегодня 65 процентов предпочитают красные вина, 35 процентов — белые, пять процентов — игристые", — отметил он.
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Собеседник агентства уверен, что у сектора отечественных вин есть потенциал: уже сейчас им отдают предпочтение 40 процентов покупателей, а в категории тихих вин на российские приходится более 60 процентов всех продаж. В общем ассортименте торговых сетей — членов АКОРТ вино российского производства занимает примерно половину.
Увеличивается спрос и на премиальные вина, добавил Караваев. По его словам, укрепляется тренд на более глубокое погружение в виноделие: россияне не просто рассматривают вина как легкие напитки, но и стремятся разобраться в них.
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