https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760694491.html

Матвиенко заявила о достаточном запасе вакцин для всеобщей иммунизации

Матвиенко заявила о достаточном запасе вакцин для всеобщей иммунизации - РИА Новости, 25.11.2021

Матвиенко заявила о достаточном запасе вакцин для всеобщей иммунизации

В России разработано достаточно вакцин для иммунизации всего населения страны, но есть и антипрививочники, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:14

2021-11-25T13:14

2021-11-25T13:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В России разработано достаточно вакцин для иммунизации всего населения страны, но есть и антипрививочники, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге."В России разработано достаточно вакцин для всеобщей вакцинации населения. К сожалению, как и в других странах, у нас есть антиковидники или антиваксеры, которые не хотят прививаться", - сказала спикер СФ.По ее словам, есть группы влияния, которые стараются оказывать негативное влияние, особенно через интернет, СМИ, "убеждая людей, что вакцинироваться не надо, что это опасно" - российские специалисты противодействуют этой негативной практике.Матвиенко также рассказала, что в России не вводили обязательную вакцинацию. "Считаем, что это все-таки ограничивает в какой-то мере права и возможности людей. Мы продолжаем активную агитацию, разъяснительную работу, чтобы люди добровольно понимали свою ответственность за собственное здоровье, здоровье окружающих и за достижение общенационального иммунитета", - пояснила она.Спикер Совфеда добавила, что "в последнее время вакцинация идет более активными темпами, чему мы очень рады".

https://ria.ru/20211121/putin-1760072240.html

https://ria.ru/20211124/immunitet-1760533935.html

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