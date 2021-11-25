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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/vaktsinatsiya-1760694491.html
Матвиенко заявила о достаточном запасе вакцин для всеобщей иммунизации
Матвиенко заявила о достаточном запасе вакцин для всеобщей иммунизации - РИА Новости, 25.11.2021
Матвиенко заявила о достаточном запасе вакцин для всеобщей иммунизации
В России разработано достаточно вакцин для иммунизации всего населения страны, но есть и антипрививочники, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:14
2021-11-25T13:14
распространение коронавируса
общество
воз
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В России разработано достаточно вакцин для иммунизации всего населения страны, но есть и антипрививочники, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге."В России разработано достаточно вакцин для всеобщей вакцинации населения. К сожалению, как и в других странах, у нас есть антиковидники или антиваксеры, которые не хотят прививаться", - сказала спикер СФ.По ее словам, есть группы влияния, которые стараются оказывать негативное влияние, особенно через интернет, СМИ, "убеждая людей, что вакцинироваться не надо, что это опасно" - российские специалисты противодействуют этой негативной практике.Матвиенко также рассказала, что в России не вводили обязательную вакцинацию. "Считаем, что это все-таки ограничивает в какой-то мере права и возможности людей. Мы продолжаем активную агитацию, разъяснительную работу, чтобы люди добровольно понимали свою ответственность за собственное здоровье, здоровье окружающих и за достижение общенационального иммунитета", - пояснила она.Спикер Совфеда добавила, что "в последнее время вакцинация идет более активными темпами, чему мы очень рады".
https://ria.ru/20211121/putin-1760072240.html
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общество, воз, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ханс клюге, вакцинация россиян от covid-19
13:14 25.11.2021
 
Матвиенко заявила о достаточном запасе вакцин для всеобщей иммунизации

Спикер СФ Матвиенко: в России достаточно вакцин для иммунизации всего населения страны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В России разработано достаточно вакцин для иммунизации всего населения страны, но есть и антипрививочники, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.
"В России разработано достаточно вакцин для всеобщей вакцинации населения. К сожалению, как и в других странах, у нас есть антиковидники или антиваксеры, которые не хотят прививаться", - сказала спикер СФ.
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По ее словам, есть группы влияния, которые стараются оказывать негативное влияние, особенно через интернет, СМИ, "убеждая людей, что вакцинироваться не надо, что это опасно" - российские специалисты противодействуют этой негативной практике.
Матвиенко также рассказала, что в России не вводили обязательную вакцинацию. "Считаем, что это все-таки ограничивает в какой-то мере права и возможности людей. Мы продолжаем активную агитацию, разъяснительную работу, чтобы люди добровольно понимали свою ответственность за собственное здоровье, здоровье окружающих и за достижение общенационального иммунитета", - пояснила она.
Спикер Совфеда добавила, что "в последнее время вакцинация идет более активными темпами, чему мы очень рады".
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