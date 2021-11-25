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Воронежский госуниверситет продлил "удаленку" до конца семестра
Воронежский госуниверситет продлил "удаленку" до конца семестра - РИА Новости, 25.11.2021
Воронежский госуниверситет продлил "удаленку" до конца семестра
Воронежский государственный университет, который является крупнейшим вузом региона, продлил до конца семестра дистанционное обучение из-за ситуации с... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:27
2021-11-25T15:27
общество
воронежская область
воронежский государственный университет
россия
удаленка
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Воронежский государственный университет, который является крупнейшим вузом региона, продлил до конца семестра дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в области, сообщает в четверг вуз.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19. Тем не менее дистанционное обучение, введенное в воронежских вузах, продлили до 22 ноября. Затем ряд вузов объявил о возвращении студентов на занятия, а ВГУ объявил о том, что дистанционное обучение продолжится до 27 ноября включительно. Студенты ВГУ полностью ушли на дистанционный режим с 13 октября."Дистанционное обучение в ВГУ продлится до конца осеннего семестра. Соответствующий приказ 25 ноября подписал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий", - говорится в сообщении.Исключением станут лабораторные работы, которые невозможно проводить без специального оборудования и программного обеспечения, научно-исследовательские работы, курсовые и дипломные. Кроме того, в оффлайне пройдет промежуточная аттестация для студентов очного и очно-заочного отделений."Студенты-заочники смогут сдать сессию в онлайн-формате. Государственные итоговые аттестации до 01.02.2022 также будут проводить в очном формате, исключение – заочная форма обучения", - сообщает вуз.ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран мира.
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общество, воронежская область, воронежский государственный университет, россия, удаленка
15:27 25.11.2021
 
Воронежский госуниверситет продлил "удаленку" до конца семестра

Воронежский госуниверситет продлил "удаленку" до конца семестра из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтудентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома
Студентка Московского политехнического университета во время дистанционных занятий дома - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Воронежский государственный университет, который является крупнейшим вузом региона, продлил до конца семестра дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в области, сообщает в четверг вуз.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19. Тем не менее дистанционное обучение, введенное в воронежских вузах, продлили до 22 ноября. Затем ряд вузов объявил о возвращении студентов на занятия, а ВГУ объявил о том, что дистанционное обучение продолжится до 27 ноября включительно. Студенты ВГУ полностью ушли на дистанционный режим с 13 октября.
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"Дистанционное обучение в ВГУ продлится до конца осеннего семестра. Соответствующий приказ 25 ноября подписал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий", - говорится в сообщении.
Исключением станут лабораторные работы, которые невозможно проводить без специального оборудования и программного обеспечения, научно-исследовательские работы, курсовые и дипломные. Кроме того, в оффлайне пройдет промежуточная аттестация для студентов очного и очно-заочного отделений.
"Студенты-заочники смогут сдать сессию в онлайн-формате. Государственные итоговые аттестации до 01.02.2022 также будут проводить в очном формате, исключение – заочная форма обучения", - сообщает вуз.
ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран мира.
 
ОбществоВоронежская областьВоронежский государственный университетРоссияудаленка
 
 
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