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Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой - РИА Новости, 25.11.2021
Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, для его страны всегда будет угроза, пока рядом есть Россия. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:41
2021-11-25T23:41
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, для его страны всегда будет угроза, пока рядом есть Россия.Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил изданию Military Times, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Также, по утверждению агентства, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе". Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами"."Мы анализируем все и все систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов. Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый", - сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".По его словам, "никто не говорит, что угроз нет"."До тех пор, пока у нас рядом РФ, угроза есть всегда. Для того чтобы произошло прямое вторжение, должны произойти определенные вещи, они пока не происходят, мы следим за ситуацией", - добавил Данилов.
https://ria.ru/20211125/ukraina-1760789329.html
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украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия
23:41 25.11.2021
 
Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал Россию постоянной угрозой

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, для его страны всегда будет угроза, пока рядом есть Россия.
Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил изданию Military Times, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Также, по утверждению агентства, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе". Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, равно как "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
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"Мы анализируем все и все систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов. Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый", - сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".
По его словам, "никто не говорит, что угроз нет".
"До тех пор, пока у нас рядом РФ, угроза есть всегда. Для того чтобы произошло прямое вторжение, должны произойти определенные вещи, они пока не происходят, мы следим за ситуацией", - добавил Данилов.
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