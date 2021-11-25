https://ria.ru/20211125/ukraina-1760784724.html
Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину"
Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину" - РИА Новости, 25.11.2021
Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину"
Усиление военного сотрудничества между Украиной и США поможет Европе в противостоянии России, заявил руководитель главного управления разведки украинского... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:36
2021-11-25T19:36
2021-11-25T23:53
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Усиление военного сотрудничества между Украиной и США поможет Европе в противостоянии России, заявил руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов после рабочего визита в Соединенные Штаты."Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", — сказал он, его слова приводятся в Facebook-аккаунте ведомства.Буданов заявил, что имеющийся уровень военно-технического сотрудничества двух государств "укрепляет безопасность восточноевропейского пространства", что не менее важно, чем "другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Российская сторона многократно повторяла, что не участвует во внутриукраинском конфликте.Как сообщал министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку Вооруженных сил Украины. Американский президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи стране на 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В российском МИД, в свою очередь, называли смешными и опасными заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее. Кроме того, в ведомстве полагают, что НАТО упрекает Россию в военной активности для сокрытия собственных действий.
https://ria.ru/20211125/ukraina-1760750011.html
https://ria.ru/20211119/protivodeystvie-1759901871.html
https://ria.ru/20211119/provokatsii-1759811431.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
19:36 25.11.2021 (обновлено: 23:53 25.11.2021)
Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину"
Глава разведки Украины Буданов призвал США к укреплению союза с Киевом против Москвы