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Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину"
Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину" - РИА Новости, 25.11.2021
Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину"
Усиление военного сотрудничества между Украиной и США поможет Европе в противостоянии России, заявил руководитель главного управления разведки украинского... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:36
2021-11-25T23:53
в мире
украина
сша
нато
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Усиление военного сотрудничества между Украиной и США поможет Европе в противостоянии России, заявил руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов после рабочего визита в Соединенные Штаты."Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", — сказал он, его слова приводятся в Facebook-аккаунте ведомства.Буданов заявил, что имеющийся уровень военно-технического сотрудничества двух государств "укрепляет безопасность восточноевропейского пространства", что не менее важно, чем "другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Российская сторона многократно повторяла, что не участвует во внутриукраинском конфликте.Как сообщал министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку Вооруженных сил Украины. Американский президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи стране на 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В российском МИД, в свою очередь, называли смешными и опасными заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее. Кроме того, в ведомстве полагают, что НАТО упрекает Россию в военной активности для сокрытия собственных действий.
https://ria.ru/20211125/ukraina-1760750011.html
https://ria.ru/20211119/protivodeystvie-1759901871.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
19:36 25.11.2021 (обновлено: 23:53 25.11.2021)
 
Глава разведки Украины предложил США способ "противостоять Путину"

Глава разведки Украины Буданов призвал США к укреплению союза с Киевом против Москвы

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Усиление военного сотрудничества между Украиной и США поможет Европе в противостоянии России, заявил руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов после рабочего визита в Соединенные Штаты.
"Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", — сказал он, его слова приводятся в Facebook-аккаунте ведомства.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 16:54
Украинский политик собрался "напасть" на Кремль
Буданов заявил, что имеющийся уровень военно-технического сотрудничества двух государств "укрепляет безопасность восточноевропейского пространства", что не менее важно, чем "другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Российская сторона многократно повторяла, что не участвует во внутриукраинском конфликте.
Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 20:58
Глава Минобороны Украины обсудил с Нуланд "противодействие" с Россией
Как сообщал министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку Вооруженных сил Украины. Американский президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи стране на 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
В российском МИД, в свою очередь, называли смешными и опасными заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее. Кроме того, в ведомстве полагают, что НАТО упрекает Россию в военной активности для сокрытия собственных действий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 14:23
Россия не станет закрывать глаза на провокации НАТО и ЕС, заявил Лавров
 
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