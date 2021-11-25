https://ria.ru/20211125/ukraina-1760775496.html
Украина направила России ноту из-за гуманитарного конвоя в Донбассе
Украина направила России ноту из-за гуманитарного конвоя в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021
Украина направила России ноту из-за гуманитарного конвоя в Донбассе
Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту протеста из-за отправленного в Донбасс очередного гуманитарного конвоя, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:34
2021-11-25T18:34
2021-11-25T18:34
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту протеста из-за отправленного в Донбасс очередного гуманитарного конвоя, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины в четверг."МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев"… В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.В ведомстве уточнили, что перемещение конвоя произошло 25 ноября через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
https://ria.ru/20211125/lugansk-1760648942.html
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в мире, украина, мид украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
Украина направила России ноту из-за гуманитарного конвоя в Донбассе
МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправленного в Донбасс гумконвоя