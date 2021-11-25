https://ria.ru/20211125/ukraina-1760715633.html

В США потребовали поставить Украину на место

В США призвали власти жестко поговорить с Украиной - РИА Новости, 25.11.2021

В США потребовали поставить Украину на место

США должны перестать поставлять вооружение на Украину и убедить ее решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Об этом пишет колумнист Даниэль Де Петрис... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:31

2021-11-25T14:31

2021-11-25T16:46

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. США должны перестать поставлять вооружение на Украину и убедить ее решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Об этом пишет колумнист Даниэль Де Петрис в статье для Newsweek."Было бы опасно и безрассудно подчинять политику США на Украине эмоциональным порывам. Реальность состоит в том, что как бы Вашингтон ни тревожило поведение Москвы, Украина не представляет большого интереса для Соединенных Штатов, а без полной вовлеченности со стороны России ситуацию в Донбассе не решить", — заявил автор.По его словам, Украина очень важна для России. Кроме того, Вашингтон вполне может смириться с наличием на Украине власти, симпатизирующей Кремлю, утверждает Де Петрис."Нужно сесть за стол переговоров с украинскими коллегами и сказать им суровую правду: вы в этой ситуации слабое звено. Единственный выход — перестать подрывать Минские соглашения и прийти к дипломатическому решению. Нет смысла оттягивать. США не станет воевать с ядерной державой из-за Украины", — заключил аналитик.Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится атаковать страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.Как отметили в Кремле, истерика нагнетается Западом искусственно. Глава МИД Сергей Лавров считает, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а Зеленский может пойти на провокации.

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60