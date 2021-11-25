04:35 25.11.2021 (обновлено: 10:28 25.11.2021)
В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты
Сенатор Роб Портман призвал предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Республиканец из Огайо, входящий в состав сенатского комитета по международным делам и сопредседательствующий в украинском кокусе, предлагает, по данным СМИ, выделить в 2022 финансовом году 350 миллионов долларов Пентагону на содействие Украине, из которых не менее 125 миллионов зарезервированы на поставки "летальных" средств.
"Я призываю администрацию предоставить дополнительную помощь в виде противовоздушных и противотанковых средств, которые необходимы для сдерживания этой последней российской угрозы. Мы должны принять все меры, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", - говорится в заявлении Портмана на его официальном сайте.
Ранее на этой неделе телекомпания CNN сообщила, что администрация США изучает вопрос об отправке на Украину военных советников и оружия, включая минометы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.
Американские власти выражают обеспокоенность "необычной" концентрацией войск РФ вблизи Украины, а в Киеве говорят об угрозе российского вторжения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. Он добавил, что "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
Поправки к оборонному бюджету, которые Портман подготовил совместно с сенатором Джин Шахин, увеличивают военную помощь Украине на 100 миллионов долларов по сравнению с суммой, запрошенной администрацией.
"Я призываю сенат проголосовать за поправку,... которая увеличит общую помощь Украине и ее долю, которая должна быть потрачена на летальное содействие", - заявил Портман.
Он распространил заявление в связи с сообщениями о передаче Украине двух патрульных катеров, ранее состоявших на вооружении береговой охраны США.