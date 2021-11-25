https://ria.ru/20211125/ukraina-1760659294.html

В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты

В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты - РИА Новости, 25.11.2021

В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты

Американский сенатор Роб Портман призвал администрацию США предоставить Украине противотанковые и противовоздушные средства для "сдерживания российской угрозы", РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T04:35

2021-11-25T04:35

2021-11-25T10:28

в мире

сша

дмитрий песков

министерство обороны сша

джин шахин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Роб Портман призвал администрацию США предоставить Украине противотанковые и противовоздушные средства для "сдерживания российской угрозы", а коллег по палате - утвердить его инициативу о дополнительных ассигнованиях в помощь Киеву.Республиканец из Огайо, входящий в состав сенатского комитета по международным делам и сопредседательствующий в украинском кокусе, предлагает, по данным СМИ, выделить в 2022 финансовом году 350 миллионов долларов Пентагону на содействие Украине, из которых не менее 125 миллионов зарезервированы на поставки "летальных" средств.Ранее на этой неделе телекомпания CNN сообщила, что администрация США изучает вопрос об отправке на Украину военных советников и оружия, включая минометы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.Американские власти выражают обеспокоенность "необычной" концентрацией войск РФ вблизи Украины, а в Киеве говорят об угрозе российского вторжения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. Он добавил, что "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".Поправки к оборонному бюджету, которые Портман подготовил совместно с сенатором Джин Шахин, увеличивают военную помощь Украине на 100 миллионов долларов по сравнению с суммой, запрошенной администрацией."Я призываю сенат проголосовать за поправку,... которая увеличит общую помощь Украине и ее долю, которая должна быть потрачена на летальное содействие", - заявил Портман.Он распространил заявление в связи с сообщениями о передаче Украине двух патрульных катеров, ранее состоявших на вооружении береговой охраны США.

https://ria.ru/20211124/bayden-1760629347.html

https://ria.ru/20211124/shumikha-1760534785.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша, джин шахин, россия