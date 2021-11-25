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В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты
В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты - РИА Новости, 25.11.2021
В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты
Американский сенатор Роб Портман призвал администрацию США предоставить Украине противотанковые и противовоздушные средства для "сдерживания российской угрозы", РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T04:35
2021-11-25T10:28
в мире
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дмитрий песков
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джин шахин
россия
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Роб Портман призвал администрацию США предоставить Украине противотанковые и противовоздушные средства для "сдерживания российской угрозы", а коллег по палате - утвердить его инициативу о дополнительных ассигнованиях в помощь Киеву.Республиканец из Огайо, входящий в состав сенатского комитета по международным делам и сопредседательствующий в украинском кокусе, предлагает, по данным СМИ, выделить в 2022 финансовом году 350 миллионов долларов Пентагону на содействие Украине, из которых не менее 125 миллионов зарезервированы на поставки "летальных" средств.Ранее на этой неделе телекомпания CNN сообщила, что администрация США изучает вопрос об отправке на Украину военных советников и оружия, включая минометы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.Американские власти выражают обеспокоенность "необычной" концентрацией войск РФ вблизи Украины, а в Киеве говорят об угрозе российского вторжения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. Он добавил, что "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".Поправки к оборонному бюджету, которые Портман подготовил совместно с сенатором Джин Шахин, увеличивают военную помощь Украине на 100 миллионов долларов по сравнению с суммой, запрошенной администрацией."Я призываю сенат проголосовать за поправку,... которая увеличит общую помощь Украине и ее долю, которая должна быть потрачена на летальное содействие", - заявил Портман.Он распространил заявление в связи с сообщениями о передаче Украине двух патрульных катеров, ранее состоявших на вооружении береговой охраны США.
https://ria.ru/20211124/bayden-1760629347.html
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в мире, сша, дмитрий песков, министерство обороны сша, джин шахин, россия
04:35 25.11.2021 (обновлено: 10:28 25.11.2021)
 
В США призвали предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты

Сенатор Роб Портман призвал предоставить Украине противотанковые и зенитные ракеты

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Роб Портман призвал администрацию США предоставить Украине противотанковые и противовоздушные средства для "сдерживания российской угрозы", а коллег по палате - утвердить его инициативу о дополнительных ассигнованиях в помощь Киеву.
Республиканец из Огайо, входящий в состав сенатского комитета по международным делам и сопредседательствующий в украинском кокусе, предлагает, по данным СМИ, выделить в 2022 финансовом году 350 миллионов долларов Пентагону на содействие Украине, из которых не менее 125 миллионов зарезервированы на поставки "летальных" средств.
"Я призываю администрацию предоставить дополнительную помощь в виде противовоздушных и противотанковых средств, которые необходимы для сдерживания этой последней российской угрозы. Мы должны принять все меры, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", - говорится в заявлении Портмана на его официальном сайте.
Ранее на этой неделе телекомпания CNN сообщила, что администрация США изучает вопрос об отправке на Украину военных советников и оружия, включая минометы, противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.
Американские власти выражают обеспокоенность "необычной" концентрацией войск РФ вблизи Украины, а в Киеве говорят об угрозе российского вторжения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. Он добавил, что "совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами".
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Поправки к оборонному бюджету, которые Портман подготовил совместно с сенатором Джин Шахин, увеличивают военную помощь Украине на 100 миллионов долларов по сравнению с суммой, запрошенной администрацией.
"Я призываю сенат проголосовать за поправку,... которая увеличит общую помощь Украине и ее долю, которая должна быть потрачена на летальное содействие", - заявил Портман.
Он распространил заявление в связи с сообщениями о передаче Украине двух патрульных катеров, ранее состоявших на вооружении береговой охраны США.
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