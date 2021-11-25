https://ria.ru/20211125/ukraina-1760658504.html
Британцев рассорила статья о России
Читателей газеты The Times рассорила статья о России - РИА Новости, 25.11.2021
Британцев рассорила статья о России
Статья в британской газете The Times о ситуации на востоке Украины и "угрозе" скорого нападения России вызвала споры среди читателей. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:24
2021-11-25T10:24
2021-11-25T11:12
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сша
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россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Статья в британской газете The Times о ситуации на востоке Украины и "угрозе" скорого нападения России вызвала споры среди читателей.Многие пользователи сошлись во мнении, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности когда речь идет о буферной зоне вокруг России."НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. <…> Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны", — согласился Tr.Некоторые комментаторы сочли, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что сунуть голову в пчелиный улей.Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене.Тем не менее некоторые пользователи убеждены, что России пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО."Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас", — убежден Baggins77.В последнее время в западных СМИ и на Украине снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить как сторону, угрожающую процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Он не исключил, что это делается для того, чтобы прикрыть агрессивные помыслы Киева. Глава МИД Сергей Лавров также обращал внимание на то, что украинский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.
https://ria.ru/20211125/koleni-1760651896.html
https://ria.ru/20211024/ukraina-1756043499.html
https://ria.ru/20211122/feyki-1760227386.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, китай, нато, россия
10:24 25.11.2021 (обновлено: 11:12 25.11.2021)
Читателей газеты The Times рассорила статья о России
Читатели The Times: Россия имеет право на безопасность, но пусть прекратит пугать Запад
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Статья в британской газете The Times
о ситуации на востоке Украины
и "угрозе" скорого нападения России вызвала споры среди читателей.
Многие пользователи сошлись во мнении, что США и НАТО
не следует вмешиваться в региональные дела, в частности когда речь идет о буферной зоне вокруг России.
"Мира не будет до тех пор, пока Россия не почувствует, что ее границы в безопасности и что ракетную угрозу на ее рубежах удалось сдержать", — написал Pagrus, добавив, что США всегда ищут повод развязать войну, а после себя оставляют гуманитарную катастрофу.
"НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. <…> Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны", — согласился Tr.
Некоторые комментаторы сочли, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что сунуть голову в пчелиный улей.
Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене.
"Она контролирует газовые потоки в Европу и дружит с Китаем. <…> Запад слаб, его население ленивое и ссорится между собой", — подчеркнул Alan.
Тем не менее некоторые пользователи убеждены, что России пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО.
"Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас", — убежден Baggins77.
"В интересах Запада остановить Россию на границе Украины. Ей надо оказать помощь по защите границ и как можно скорее принять в НАТО", — добавил KGS.
В последнее время в западных СМИ и на Украине снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал это целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить как сторону, угрожающую процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Он не исключил, что это делается для того, чтобы прикрыть агрессивные помыслы Киева. Глава МИД Сергей Лавров
также обращал внимание на то, что украинский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.