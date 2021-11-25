https://ria.ru/20211125/ukraina-1760658504.html

Британцев рассорила статья о России

Читателей газеты The Times рассорила статья о России - РИА Новости, 25.11.2021

Британцев рассорила статья о России

Статья в британской газете The Times о ситуации на востоке Украины и "угрозе" скорого нападения России вызвала споры среди читателей. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:24

2021-11-25T10:24

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Статья в британской газете The Times о ситуации на востоке Украины и "угрозе" скорого нападения России вызвала споры среди читателей.Многие пользователи сошлись во мнении, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности когда речь идет о буферной зоне вокруг России."НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. <…> Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны", — согласился Tr.Некоторые комментаторы сочли, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что сунуть голову в пчелиный улей.Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене.Тем не менее некоторые пользователи убеждены, что России пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО."Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас", — убежден Baggins77.В последнее время в западных СМИ и на Украине снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить как сторону, угрожающую процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Он не исключил, что это делается для того, чтобы прикрыть агрессивные помыслы Киева. Глава МИД Сергей Лавров также обращал внимание на то, что украинский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.

https://ria.ru/20211125/koleni-1760651896.html

https://ria.ru/20211024/ukraina-1756043499.html

https://ria.ru/20211122/feyki-1760227386.html

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в мире, украина, сша, китай, нато, россия