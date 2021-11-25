https://ria.ru/20211125/udar-1760670033.html
"Россия поставит США на колени одним ударом"
В США рассказали, как один неядерный удар может поставить страну на колени - РИА Новости, 25.11.2021
"Россия поставит США на колени одним ударом"
Американская инфраструктура может не выдержать атаки с применением электромагнитного оружия со стороны России и Китая, пишет The Washington Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:25
2021-11-25T11:25
2021-11-25T12:16
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американская инфраструктура может не выдержать атаки с применением электромагнитного оружия со стороны России и Китая, пишет The Washington Times со ссылкой на итоги конференции "Федерации за всеобщий мир", имеющей консультативный статус при ЭКОСОС ООН.По мнению экспертов, эта проблема обсуждается уже давно, но недавние испытания гиперзвукового оружия в Китае придали ей особую актуальность.Специалисты убеждены, что имеющиеся технологии в сочетании с новыми разработками позволят Пекину "одним ударом" оставить американцев без электричества, водоснабжения, канализации, транспорта и торговли.По его словам, такая угроза исходит также от России и КНДР, хотя последняя не обладает столь широкими возможностями, как Китай.Отключение США от электричества на год может привести к смерти почти 90 процентов американцев, отмечает издание."Эти страны могут поставить нас на колени за один день, и при этом не нужно будет воевать ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС", — считают специалисты.Они убеждены, что для США настало время задуматься, как избежать потенциального сценария Судного дня.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760593138.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), китай, россия
11:25 25.11.2021 (обновлено: 12:16 25.11.2021)
В США рассказали, как один неядерный удар может поставить страну на колени
The Washington Times: удар электромагнитного оружия отключит инфраструктуру США за сутки
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Американская инфраструктура может не выдержать атаки с применением электромагнитного оружия со стороны России и Китая
, пишет The Washington Times
со ссылкой на итоги конференции "Федерации за всеобщий мир", имеющей консультативный статус при ЭКОСОС ООН
.
По мнению экспертов, эта проблема обсуждается уже давно, но недавние испытания гиперзвукового оружия в Китае придали ей особую актуальность.
Специалисты убеждены, что имеющиеся технологии в сочетании с новыми разработками позволят Пекину "одним ударом" оставить американцев без электричества, водоснабжения, канализации, транспорта и торговли.
"Они применят не только электромагнитное оружие, но и кибератаки, а также физический саботаж", — цитирует газета слова аналитика ЦРУ Питера Винсента Прайя.
По его словам, такая угроза исходит также от России и КНДР, хотя последняя не обладает столь широкими возможностями, как Китай.
Отключение США
от электричества на год может привести к смерти почти 90 процентов американцев, отмечает издание.
"Эти страны могут поставить нас на колени за один день, и при этом не нужно будет воевать ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС", — считают специалисты.
Они убеждены, что для США настало время задуматься, как избежать потенциального сценария Судного дня.