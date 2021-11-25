https://ria.ru/20211125/ubiystvo-1760774527.html

Суд отправил на лечение москвича за убийство жены и ее родителей

Суд отправил на лечение москвича за убийство жены и ее родителей - РИА Новости, 25.11.2021

Суд отправил на лечение москвича за убийство жены и ее родителей

Московский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя за убийство жены и ее родителей в марте 2020 года, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:29

2021-11-25T18:29

2021-11-25T18:29

происшествия

москва

московский городской суд

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Московский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя за убийство жены и ее родителей в марте 2020 года, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Московский городской суд рассмотрел постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 41-летнего жителя столицы в связи с совершением им общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления… убийство двух или более лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины выявлены изменения психики, лишившие его в период инкриминируемого ему деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими."Суд применил к мужчине принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - отмечается в сообщении. Судебное постановление в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20211123/proisshestvie-1760322245.html

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751249817.html

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происшествия, москва, московский городской суд, здоровье - общество