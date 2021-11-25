https://ria.ru/20211125/tyumen-1760698770.html

В Тюмени арестовали экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих

В Тюмени арестовали экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих - РИА Новости, 25.11.2021

В Тюмени арестовали экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих

Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО на два месяца экс-сотрудника СК Павла Шадрина, обвиняемого в гибели двух дорожных рабочих в "пьяном" ДТП, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:32

2021-11-25T13:32

2021-11-25T15:06

происшествия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО на два месяца экс-сотрудника СК Павла Шадрина, обвиняемого в гибели двух дорожных рабочих в "пьяном" ДТП, сообщили РИА Новости в суде.Согласно информации следствия, в ночь на среду пьяный сотрудник СК за рулем BMW сбил двух работников дорожной службы на улице Федюнинского в Тюмени. Оба погибли на месте. По предварительным данным УГИБДД, алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения).На вопрос судьи, работает ли он, Шадрин ответил отрицательно. "Вы уволены?" – уточнил судья. Обвиняемый подтвердил это, уточнив, что уволен "со вчерашнего дня".Его адвокат Оксана Вершинина сообщила суду о неважном сочувствии Шадрина, признаках черепно-мозговой травмы и необходимости КТ-обследования, "поскольку при ДТП был получен сильнейший удар подушками безопасности". Она попросила вызвать медиков для осмотра, передает корреспондент РИА Новости.Шадрин на вопросы судьи ответил, что чувствует тошноту и головокружение, но сможет участвовать в заседании.Посовещавшись со следователем и прокурором, судья постановил отклонить ходатайство адвоката, рассмотреть вопросы повестки заседания, а после уже пригласить медработников.

https://ria.ru/20211124/avariya-1760475888.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень