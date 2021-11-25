https://ria.ru/20211125/tyumen-1760698770.html
В Тюмени арестовали экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих
В Тюмени арестовали экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих - РИА Новости, 25.11.2021
В Тюмени арестовали экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих
Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО на два месяца экс-сотрудника СК Павла Шадрина, обвиняемого в гибели двух дорожных рабочих в "пьяном" ДТП, сообщили РИА... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:32
2021-11-25T13:32
2021-11-25T15:06
происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО на два месяца экс-сотрудника СК Павла Шадрина, обвиняемого в гибели двух дорожных рабочих в "пьяном" ДТП, сообщили РИА Новости в суде.Согласно информации следствия, в ночь на среду пьяный сотрудник СК за рулем BMW сбил двух работников дорожной службы на улице Федюнинского в Тюмени. Оба погибли на месте. По предварительным данным УГИБДД, алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения).На вопрос судьи, работает ли он, Шадрин ответил отрицательно. "Вы уволены?" – уточнил судья. Обвиняемый подтвердил это, уточнив, что уволен "со вчерашнего дня".Его адвокат Оксана Вершинина сообщила суду о неважном сочувствии Шадрина, признаках черепно-мозговой травмы и необходимости КТ-обследования, "поскольку при ДТП был получен сильнейший удар подушками безопасности". Она попросила вызвать медиков для осмотра, передает корреспондент РИА Новости.Шадрин на вопросы судьи ответил, что чувствует тошноту и головокружение, но сможет участвовать в заседании.Посовещавшись со следователем и прокурором, судья постановил отклонить ходатайство адвоката, рассмотреть вопросы повестки заседания, а после уже пригласить медработников.
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происшествия, тюмень
13:32 25.11.2021 (обновлено: 15:06 25.11.2021)
В Тюмени арестовали экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих
Экс-сотрудника СК, сбившего насмерть двух рабочих в Тюмени, арестовали до 23 января
ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости.
Ленинский суд Тюмени
отправил в СИЗО на два месяца экс-сотрудника СК Павла Шадрина, обвиняемого в гибели двух дорожных рабочих в "пьяном" ДТП, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно информации следствия, в ночь на среду пьяный сотрудник СК за рулем BMW сбил двух работников дорожной службы на улице Федюнинского в Тюмени. Оба погибли на месте. По предварительным данным УГИБДД, алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения).
"Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство СК РФ по Тюменской области и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина... По решению суда Павел Шадрин будет находиться в СИЗО по 23 января", - сказали в суде.
На вопрос судьи, работает ли он, Шадрин ответил отрицательно. "Вы уволены?" – уточнил судья. Обвиняемый подтвердил это, уточнив, что уволен "со вчерашнего дня".
Его адвокат Оксана Вершинина сообщила суду о неважном сочувствии Шадрина, признаках черепно-мозговой травмы и необходимости КТ-обследования, "поскольку при ДТП был получен сильнейший удар подушками безопасности". Она попросила вызвать медиков для осмотра, передает корреспондент РИА Новости.
Шадрин на вопросы судьи ответил, что чувствует тошноту и головокружение, но сможет участвовать в заседании.
Посовещавшись со следователем и прокурором, судья постановил отклонить ходатайство адвоката, рассмотреть вопросы повестки заседания, а после уже пригласить медработников.