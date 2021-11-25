https://ria.ru/20211125/tyumen-1760668738.html
В Тюмени заработает птицефабрика, где сожгли кур из-за птичьего гриппа
В Тюмени заработает птицефабрика, где сожгли кур из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 25.11.2021
В Тюмени заработает птицефабрика, где сожгли кур из-за птичьего гриппа
Боровская птицефабрика под Тюменью, где в октябре была выявлена вспышка птичьего гриппа и уничтожено все поголовье кур и продукция, возобновит свою работу,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:16
2021-11-25T11:16
2021-11-25T11:16
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Боровская птицефабрика под Тюменью, где в октябре была выявлена вспышка птичьего гриппа и уничтожено все поголовье кур и продукция, возобновит свою работу, заявил губернатор Александр Моор в ежегодном послании областной думе о положении дел в регионе.Моор отметил, что на Боровской птицефабрике пришлось принимать экстренные меры по ликвидации вспышки птичьего гриппа, уничтожить 4,5 миллиона кур для предотвращения распространения опасного заболевания, а после этого еще восемь месяцев вынужденного простоя — это тяжелый удар для любого хозяйства."Боровская птицефабрика – это не просто бизнес, это наша гордость. Фабрика носит имя ее легендарного директора, нашего земляка, героя социалистического труда Александра Андреевича Созонова. Такую память не предают. Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено", - подчеркнул Моор.Ранее сообщалось, что из-за чрезвычайной ситуации на птицефабрике "Боровская", связанной с высокопатогенным гриппом птиц, в сжатые сроки было уничтожено более 6 тысяч тонн биоматериала. Местом для сжигания стала действующая площадка компостирования помета. Утилизация биоотходов осуществлялась под наблюдением ветеринаров, сотрудников МЧС и МВД.До 1 декабря на полигоне, где сжигались, биоотходы, будут произведены работы по благоустройству и дезинфекции. К этому же сроку дезинфекционные работы должны быть выполнены во всех цехах, помещениях птицефабрики и на прилегающей территории.
https://ria.ru/20211124/sk-1760515931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр моор
В Тюмени заработает птицефабрика, где сожгли кур из-за птичьего гриппа
В Тюмени возобновит работу птицефабрика, где из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили кур
ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости.
Боровская птицефабрика под Тюменью
, где в октябре была выявлена вспышка птичьего гриппа и уничтожено все поголовье кур и продукция, возобновит свою работу, заявил губернатор Александр Моор
в ежегодном послании областной думе о положении дел в регионе.
Моор отметил, что на Боровской птицефабрике пришлось принимать экстренные меры по ликвидации вспышки птичьего гриппа, уничтожить 4,5 миллиона кур для предотвращения распространения опасного заболевания, а после этого еще восемь месяцев вынужденного простоя — это тяжелый удар для любого хозяйства.
"Боровская птицефабрика – это не просто бизнес, это наша гордость. Фабрика носит имя ее легендарного директора, нашего земляка, героя социалистического труда Александра Андреевича Созонова. Такую память не предают. Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено", - подчеркнул Моор.
Ранее сообщалось, что из-за чрезвычайной ситуации на птицефабрике "Боровская", связанной с высокопатогенным гриппом птиц, в сжатые сроки было уничтожено более 6 тысяч тонн биоматериала. Местом для сжигания стала действующая площадка компостирования помета. Утилизация биоотходов осуществлялась под наблюдением ветеринаров, сотрудников МЧС
и МВД.
До 1 декабря на полигоне, где сжигались, биоотходы, будут произведены работы по благоустройству и дезинфекции. К этому же сроку дезинфекционные работы должны быть выполнены во всех цехах, помещениях птицефабрики и на прилегающей территории.