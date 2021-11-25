https://ria.ru/20211125/tyumen-1760668738.html

В Тюмени заработает птицефабрика, где сожгли кур из-за птичьего гриппа

В Тюмени заработает птицефабрика, где сожгли кур из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 25.11.2021

В Тюмени заработает птицефабрика, где сожгли кур из-за птичьего гриппа

Боровская птицефабрика под Тюменью, где в октябре была выявлена вспышка птичьего гриппа и уничтожено все поголовье кур и продукция, возобновит свою работу,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:16

2021-11-25T11:16

2021-11-25T11:16

тюмень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Боровская птицефабрика под Тюменью, где в октябре была выявлена вспышка птичьего гриппа и уничтожено все поголовье кур и продукция, возобновит свою работу, заявил губернатор Александр Моор в ежегодном послании областной думе о положении дел в регионе.Моор отметил, что на Боровской птицефабрике пришлось принимать экстренные меры по ликвидации вспышки птичьего гриппа, уничтожить 4,5 миллиона кур для предотвращения распространения опасного заболевания, а после этого еще восемь месяцев вынужденного простоя — это тяжелый удар для любого хозяйства."Боровская птицефабрика – это не просто бизнес, это наша гордость. Фабрика носит имя ее легендарного директора, нашего земляка, героя социалистического труда Александра Андреевича Созонова. Такую память не предают. Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено", - подчеркнул Моор.Ранее сообщалось, что из-за чрезвычайной ситуации на птицефабрике "Боровская", связанной с высокопатогенным гриппом птиц, в сжатые сроки было уничтожено более 6 тысяч тонн биоматериала. Местом для сжигания стала действующая площадка компостирования помета. Утилизация биоотходов осуществлялась под наблюдением ветеринаров, сотрудников МЧС и МВД.До 1 декабря на полигоне, где сжигались, биоотходы, будут произведены работы по благоустройству и дезинфекции. К этому же сроку дезинфекционные работы должны быть выполнены во всех цехах, помещениях птицефабрики и на прилегающей территории.

https://ria.ru/20211124/sk-1760515931.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр моор