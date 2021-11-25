https://ria.ru/20211125/tsivilev-1760794554.html

Губернатор Кузбасса рассказал о плане спасения шахтеров

Губернатор Кузбасса рассказал о плане спасения шахтеров - РИА Новости, 25.11.2021

Губернатор Кузбасса рассказал о плане спасения шахтеров

План операции спасения оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будет скорректирован, чтобы избежать рисков для спасателей, заявил губернатор... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:11

2021-11-25T21:11

2021-11-25T21:11

происшествия

москва

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760789754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_ad5adfd580d7f08164e989f7f8dc5ce6.jpg

ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 25 ноя - РИА Новости. План операции спасения оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будет скорректирован, чтобы избежать рисков для спасателей, заявил губернатор Сергей Цивилев."Мы со всеми специалистами обсуждали дальнейший план работы, потому что наша задача постараться без риска для горноспасателей, мы уже трех потеряли, судьба трех неизвестна, разработать план действий, чтобы шаг за шагом продвигаться вглубь шахты с целью найти всех, кто находится там", - сказал Цивилев журналистам.По его словам, над новым планом спасения будет работать большая группа специалистов, подключились все, и Москва в том числе. "План сейчас как раз верстается, и он будет разрабатываться на базе прогноза и оценки существующий обстановки в шахте. Сейчас мы до утра ждем, анализируем, пока занимаемся прогнозными планами. Потом будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и будем детально корректировать весь план действий, потому что мы не имеем больше права рисковать жизнями горноспасателей", - подчеркнул глава Кузбасса.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадал 51 горняк, госпитализированы 38 человек. Погибли 11 человек. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211125/kuzbass-1760786522.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе