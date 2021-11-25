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Губернатор Кузбасса рассказал о плане спасения шахтеров
Губернатор Кузбасса рассказал о плане спасения шахтеров - РИА Новости, 25.11.2021
Губернатор Кузбасса рассказал о плане спасения шахтеров
План операции спасения оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будет скорректирован, чтобы избежать рисков для спасателей, заявил губернатор... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:11
2021-11-25T21:11
происшествия
москва
сергей цивилев
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 25 ноя - РИА Новости. План операции спасения оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будет скорректирован, чтобы избежать рисков для спасателей, заявил губернатор Сергей Цивилев."Мы со всеми специалистами обсуждали дальнейший план работы, потому что наша задача постараться без риска для горноспасателей, мы уже трех потеряли, судьба трех неизвестна, разработать план действий, чтобы шаг за шагом продвигаться вглубь шахты с целью найти всех, кто находится там", - сказал Цивилев журналистам.По его словам, над новым планом спасения будет работать большая группа специалистов, подключились все, и Москва в том числе. "План сейчас как раз верстается, и он будет разрабатываться на базе прогноза и оценки существующий обстановки в шахте. Сейчас мы до утра ждем, анализируем, пока занимаемся прогнозными планами. Потом будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и будем детально корректировать весь план действий, потому что мы не имеем больше права рисковать жизнями горноспасателей", - подчеркнул глава Кузбасса.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадал 51 горняк, госпитализированы 38 человек. Погибли 11 человек. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
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происшествия, москва, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
21:11 25.11.2021
 
Губернатор Кузбасса рассказал о плане спасения шахтеров

Губернатор Цивилев: план спасения шахтеров на "Листвяжной" в Кузбассе корректируется

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВРИО главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отвечают на вопросы журналистов во временном лагере спасателей возле шахты Листвяжная
ВРИО главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отвечают на вопросы журналистов во временном лагере спасателей возле шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 25 ноя - РИА Новости. План операции спасения оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будет скорректирован, чтобы избежать рисков для спасателей, заявил губернатор Сергей Цивилев.
"Мы со всеми специалистами обсуждали дальнейший план работы, потому что наша задача постараться без риска для горноспасателей, мы уже трех потеряли, судьба трех неизвестна, разработать план действий, чтобы шаг за шагом продвигаться вглубь шахты с целью найти всех, кто находится там", - сказал Цивилев журналистам.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей в этот момент находились 285 человек.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

Горноспасательные части сразу начали выводить из шахты людей. На поверхность подняли 239 человек.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП погибли 11 горняков, пострадали более 40. Несколько человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

После ЧП в шахте под землей остаются 35 шахтеров.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

На место происшествия отправили 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

После задымления на шахте возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
По его словам, над новым планом спасения будет работать большая группа специалистов, подключились все, и Москва в том числе. "План сейчас как раз верстается, и он будет разрабатываться на базе прогноза и оценки существующий обстановки в шахте. Сейчас мы до утра ждем, анализируем, пока занимаемся прогнозными планами. Потом будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и будем детально корректировать весь план действий, потому что мы не имеем больше права рисковать жизнями горноспасателей", - подчеркнул глава Кузбасса.
Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Всего пострадал 51 горняк, госпитализированы 38 человек. Погибли 11 человек. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
Машины спасательных служб возле шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 19:53
В Кузбассе приостановили спасательную операцию в шахте
 
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