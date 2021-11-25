https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html

Украина придумала, как прибрать к рукам российский газ

На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа - РИА Новости, 25.11.2021

Украина придумала, как прибрать к рукам российский газ

Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток —... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T01:32

2021-11-25T01:32

2021-11-25T01:33

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алексей миллер

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток — 2", написал в статье для издания "Главред" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.По его мнению, лишь давление на трубопровод может заставить Москву "сделать жест доброй воли" по отношению к Киеву.При этом автор статьи утверждает, что продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас "не входит в планы России"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре. В начале октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска трубопровода.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20211113/gaz-1758873751.html

https://ria.ru/20211113/gaz-1758894340.html

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экономика, в мире, украина, киев, германия, евросоюз, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2, россия, денис шмыгаль, михаил гончар