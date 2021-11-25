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Украина придумала, как прибрать к рукам российский газ
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа - РИА Новости, 25.11.2021
Украина придумала, как прибрать к рукам российский газ
Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток —... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T01:32
2021-11-25T01:33
экономика
в мире
украина
киев
германия
евросоюз
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток — 2", написал в статье для издания "Главред" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.По его мнению, лишь давление на трубопровод может заставить Москву "сделать жест доброй воли" по отношению к Киеву.При этом автор статьи утверждает, что продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас "не входит в планы России"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре. В начале октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска трубопровода.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
https://ria.ru/20211113/gaz-1758873751.html
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экономика, в мире, украина, киев, германия, евросоюз, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2, россия, денис шмыгаль, михаил гончар
01:32 25.11.2021 (обновлено: 01:33 25.11.2021)
 
На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа

Эксперт Гончар: шантаж "Северного потока — 2" заставит продлить транзит газа через Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток — 2", написал в статье для издания "Главред" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
По его мнению, лишь давление на трубопровод может заставить Москву "сделать жест доброй воли" по отношению к Киеву.
"Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по "Северному потоку — 2" как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое", — считает Гончар.
При этом автор статьи утверждает, что продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас "не входит в планы России".
"Цель Москвы — обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора", — заявил эксперт.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре. В начале октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа через свою территорию в течение минимум 15 лет после запуска трубопровода.
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Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
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ЭкономикаВ миреУкраинаКиевГерманияЕвросоюзГазпромАлексей МиллерБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияДенис ШмыгальМихаил Гончар
 
 
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