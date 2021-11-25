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Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России - РИА Новости, 25.11.2021
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
Жителей центральной части Европейской России в конце ноября ждет теплая для этого периода погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T03:23
2021-11-25T10:40
общество
сочи
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России в конце ноября ждет теплая для этого периода погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов", — рассказал он.По словам собеседника агентства, ночью температура составит около нуля градусов. Атмосферное давление станет плавно падать на два-три миллиметра ежедневно. В пятницу прогнозируется сильный ветер."На юге (Европейской России) более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью 14-17 градусов. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае", — сказал синоптик.Он добавил, что в четверг в Сочи будет 11-13 градусов, а к понедельнику 17-20.Между тем на севере Европейской России ожидается аномальный холод, ночью местами до минус 20-23.
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общество, сочи, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода
03:23 25.11.2021 (обновлено: 10:40 25.11.2021)
 
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России

Вильфанд: аномальное тепло ждет жителей юга и центра Европейской России в конце ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаботница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве
Работница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жителей центральной части Европейской России в конце ноября ждет теплая для этого периода погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, ночью температура составит около нуля градусов. Атмосферное давление станет плавно падать на два-три миллиметра ежедневно. В пятницу прогнозируется сильный ветер.
"На юге (Европейской России) более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью 14-17 градусов. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае", — сказал синоптик.
Он добавил, что в четверг в Сочи будет 11-13 градусов, а к понедельнику 17-20.
Между тем на севере Европейской России ожидается аномальный холод, ночью местами до минус 20-23.
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Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
 
ОбществоСочиФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандПогода
 
 
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