https://ria.ru/20211125/tayvan-1760754264.html
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань - РИА Новости, 25.11.2021
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань
Шесть парламентариев из Литвы прибудут на Тайвань для участия в Открытом парламентском форуме, который пройдет на острове в начале декабря, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:15
2021-11-25T17:15
2021-11-25T17:16
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ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Шесть парламентариев из Литвы прибудут на Тайвань для участия в Открытом парламентском форуме, который пройдет на острове в начале декабря, заявил министр иностранных дел Тайваня У Чжаосе.Открытый парламентский форум пройдет в Тайбэе со 2 по 3 декабря, в нем примут участие более десятка парламентариев из стран Европы и Латинской Америки."В форуме примут участие шесть членов литовского парламента, это символизирует приверженность Тайваня и Литвы высоким идеалам демократии", - приводит в четверг слова У Чжаосе тайваньское новостное агентство Central News Agency.Международное радио Тайваня в четверг сообщило, для участия в форуме на Тайвань также прибудут представители Эстонии и Латвии.Официальное представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Первым руководителем назначен Эрик Хуан, прежде возглавлявший представительство Тайваня в Латвии. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.Десятого августа Китай отозвал посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране. В ответ министерство иностранных дел Литвы заявило, что 4 сентября отзывает для консультаций своего посла в Китае.
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в мире, вильнюс, тайвань, мид кнр
17:15 25.11.2021 (обновлено: 17:16 25.11.2021)
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань
МИД Тайваня: депутаты из Литвы прибудут на остров для участия в парламентском форуме