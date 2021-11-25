Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/tayvan-1760754264.html
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань - РИА Новости, 25.11.2021
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань
Шесть парламентариев из Литвы прибудут на Тайвань для участия в Открытом парламентском форуме, который пройдет на острове в начале декабря, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:15
2021-11-25T17:16
в мире
вильнюс
тайвань
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728362708_75:259:2984:1895_1920x0_80_0_0_d27a75173e1117c492c5e36045dea4d5.jpg
ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Шесть парламентариев из Литвы прибудут на Тайвань для участия в Открытом парламентском форуме, который пройдет на острове в начале декабря, заявил министр иностранных дел Тайваня У Чжаосе.Открытый парламентский форум пройдет в Тайбэе со 2 по 3 декабря, в нем примут участие более десятка парламентариев из стран Европы и Латинской Америки."В форуме примут участие шесть членов литовского парламента, это символизирует приверженность Тайваня и Литвы высоким идеалам демократии", - приводит в четверг слова У Чжаосе тайваньское новостное агентство Central News Agency.Международное радио Тайваня в четверг сообщило, для участия в форуме на Тайвань также прибудут представители Эстонии и Латвии.Официальное представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Первым руководителем назначен Эрик Хуан, прежде возглавлявший представительство Тайваня в Латвии. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.Десятого августа Китай отозвал посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране. В ответ министерство иностранных дел Литвы заявило, что 4 сентября отзывает для консультаций своего посла в Китае.
https://ria.ru/20211124/tayvan-1760476117.html
вильнюс
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728362708_374:156:2781:1961_1920x0_80_0_0_7a8e743a785b4b8d22ed2e0bd368bed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вильнюс, тайвань, мид кнр
17:15 25.11.2021 (обновлено: 17:16 25.11.2021)
 
Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань

МИД Тайваня: депутаты из Литвы прибудут на остров для участия в парламентском форуме

© AP Photo / Chiang Ying-yingАкция протеста в Тайбэе, Тайвань
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Шесть парламентариев из Литвы прибудут на Тайвань для участия в Открытом парламентском форуме, который пройдет на острове в начале декабря, заявил министр иностранных дел Тайваня У Чжаосе.
Открытый парламентский форум пройдет в Тайбэе со 2 по 3 декабря, в нем примут участие более десятка парламентариев из стран Европы и Латинской Америки.
"В форуме примут участие шесть членов литовского парламента, это символизирует приверженность Тайваня и Литвы высоким идеалам демократии", - приводит в четверг слова У Чжаосе тайваньское новостное агентство Central News Agency.
Международное радио Тайваня в четверг сообщило, для участия в форуме на Тайвань также прибудут представители Эстонии и Латвии.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:20
Китай выступил против приглашения Тайваня на "саммит за демократию"
Официальное представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Первым руководителем назначен Эрик Хуан, прежде возглавлявший представительство Тайваня в Латвии. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.
Десятого августа Китай отозвал посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране. В ответ министерство иностранных дел Литвы заявило, что 4 сентября отзывает для консультаций своего посла в Китае.
 
В миреВильнюсТайваньМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый день
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
Лента новостейМолния
Специалист объяснила, что будет, если есть макароны каждый деньВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе