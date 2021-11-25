https://ria.ru/20211125/tayvan-1760754264.html

Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань

Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань - РИА Новости, 25.11.2021

Делегация парламентариев из Литвы посетит Тайвань

Шесть парламентариев из Литвы прибудут на Тайвань для участия в Открытом парламентском форуме, который пройдет на острове в начале декабря, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:15

2021-11-25T17:15

2021-11-25T17:16

в мире

вильнюс

тайвань

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728362708_75:259:2984:1895_1920x0_80_0_0_d27a75173e1117c492c5e36045dea4d5.jpg

ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Шесть парламентариев из Литвы прибудут на Тайвань для участия в Открытом парламентском форуме, который пройдет на острове в начале декабря, заявил министр иностранных дел Тайваня У Чжаосе.Открытый парламентский форум пройдет в Тайбэе со 2 по 3 декабря, в нем примут участие более десятка парламентариев из стран Европы и Латинской Америки."В форуме примут участие шесть членов литовского парламента, это символизирует приверженность Тайваня и Литвы высоким идеалам демократии", - приводит в четверг слова У Чжаосе тайваньское новостное агентство Central News Agency.Международное радио Тайваня в четверг сообщило, для участия в форуме на Тайвань также прибудут представители Эстонии и Латвии.Официальное представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Первым руководителем назначен Эрик Хуан, прежде возглавлявший представительство Тайваня в Латвии. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.Десятого августа Китай отозвал посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране. В ответ министерство иностранных дел Литвы заявило, что 4 сентября отзывает для консультаций своего посла в Китае.

https://ria.ru/20211124/tayvan-1760476117.html

вильнюс

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вильнюс, тайвань, мид кнр