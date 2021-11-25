https://ria.ru/20211125/tadzhikistan-1760791265.html

Собравшиеся у посольства Таджикистана в Москве расходятся

Собравшиеся у посольства Таджикистана в Москве расходятся - РИА Новости, 25.11.2021

Собравшиеся у посольства Таджикистана в Москве расходятся

Собравшиеся в четверг у посольства Таджикистана в Москве расходятся по Садовому кольцу и в сторону метро "Баррикадная", ситуация спокойная, передаёт... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:38

2021-11-25T20:38

2021-11-25T20:38

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Собравшиеся в четверг у посольства Таджикистана в Москве расходятся по Садовому кольцу и в сторону метро "Баррикадная", ситуация спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.Несколько сотен, предположительно, граждан Таджикистана собрались ранее у здания дипмиссии, расположенной в Гранатном переулке. Сообщалось, что причиной якобы стали события в таджикском Хороге, где, согласно данным местных СМИ, ранее прошла акция протеста из-за гибели местного жителя во время задержания милицией.Однако сами участники акции у посольства в Москве, с которыми удалось поговорить корреспонденту, не смогли объяснить, зачем собрались.Около здания посольства дежурят несколько автомобилей полиции, на Малой Никитской улице также дежурят три автозака ОМОН.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

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в мире, таджикистан, москва, омон россии, россия