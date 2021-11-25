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Незаконную свалку ликвидируют в Балашихе
Незаконную свалку ликвидируют в Балашихе - РИА Новости, 25.11.2021
Незаконную свалку ликвидируют в Балашихе
Незаконную свалку строительных отходов ликвидируют в городском округе Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:41
2021-11-25T12:41
2021-11-25T12:41
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Незаконную свалку строительных отходов ликвидируют в городском округе Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Подмосковья.Ранее красногорский городской суд вынес решение по иску Балашихинской городской прокуратуры к компании "Мезон", осуществляющей строительные работы и обращение с отходами. Решением городского суда компания оштрафована еще на 260 тысяч рублей"Наши специалисты провели административное расследование и установили, что компания заключила с СНТ договор на планировку и выравнивание земель с помощью специального инертного рекультиванта. В настоящее время решается вопрос о ликвидации незаконной свалки и восстановлении нарушенных земель", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
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