https://ria.ru/20211125/svalka-1760687945.html

Незаконную свалку ликвидируют в Балашихе

Незаконную свалку ликвидируют в Балашихе - РИА Новости, 25.11.2021

Незаконную свалку ликвидируют в Балашихе

Незаконную свалку строительных отходов ликвидируют в городском округе Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:41

2021-11-25T12:41

2021-11-25T12:41

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Незаконную свалку строительных отходов ликвидируют в городском округе Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Подмосковья.Ранее красногорский городской суд вынес решение по иску Балашихинской городской прокуратуры к компании "Мезон", осуществляющей строительные работы и обращение с отходами. Решением городского суда компания оштрафована еще на 260 тысяч рублей"Наши специалисты провели административное расследование и установили, что компания заключила с СНТ договор на планировку и выравнивание земель с помощью специального инертного рекультиванта. В настоящее время решается вопрос о ликвидации незаконной свалки и восстановлении нарушенных земель", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/svalka-1749217340.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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